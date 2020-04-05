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05.04.2020 19:32
Рубрика: Спорт

ВФЛА опубликовала антидопинговые критерии отбора в сборную России

Текст: Илья Соболев

Всероссийская федерация легкой атлетики опубликовала критерии для формирования составов сборных России, которые были утверждены 2 апреля президиумом организации.

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Согласно критериям, претендовать на попадание в сборные команды России по легкой атлетике не смогут спортсмены, нарушившие антидопинговые правила после 18 ноября 2015 года. Напомним, в этот день Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло решение о несоответствии российского антидопингового агентства (РУСАДА). В сборную также не смогут быть включены легкоатлеты, подозревающиеся в несоблюдении антидопинговых правил, и в отношении которых ведется расследование. Кроме того, кандидат не может работать с тренером, который имеет дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, начиная с 19 ноября 2015 года. Наконец, в список кандидатов не должны войти спортсмены, в отношении которых имеются письменные рекомендации от Международной федерации легкой атлетики, РУСАДА и независимого органа по защите целостности легкой атлетики, указывающие на обстоятельства, по которым эти спортсмены не могут быть членами национальной команды.

Похожий перечень критериев будет действовать также в отношении тренеров и специалистов, работающих в сборной.

Те, кто не прошел по критериям в сборную, не смогут выступать за нее на протяжении трех лет. Если речь идет о тренере несовершеннолетнего спортсмена, срок дисквалификации составит шесть лет.

По словам руководителя антидопингового комитета ВФЛА Эдуарда Безуглова, после принятия критериев сборная России может не досчитаться 5-7 легкоатлетов.

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