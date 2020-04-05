Влажные салфетки подорожали на 15%

Российские производители влажных салфеток (включены в перечень непродовольственных товаров первой необходимости) подняли цены на свою продукцию в среднем на 10-15%. Произошло это на фоне скачка курса доллара и евро.

Производители вынуждены были поднять цены, ведь более 90% сырья - импортного производства, рассказала "РГ" исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова.

Так, о повышении цен на продукцию на 20% сообщили в "М.К. Асептика". В компании ООО "Семья и комфорт" заявили об увеличении на 16% отпускной стоимости ряда влажных салфеток. "На российском рынке влажные салфетки в марте в среднем подорожали на 10-15%, - привела данные заместитель генерального директора российской компании по производству влажных салфеток и средств гигиены "ЗетТекнолоджи" Ольга Васильцова. Производители антисептических средств вынуждены вводить квоты на поставки продукции, повышать отпускные цены. Это позволит покрыть убытки из-за удорожания сырья и девальвации рубля. Кроме того, из-за повышенного спроса на средства гигиены многие компании перешли на круглосуточный режим работы, что также привело к дополнительным расходам.

Несмотря на то, что влажные салфетки входят в утвержденный перечень, цены на такие товары строго не фиксируются, пояснили в Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты. Исключение могут составлять закупки по госзаказу (по 44-ФЗ), для больниц, детских садов. "Но единой или рекомендованной цены на такие поставки для всей страны нет. В каждом субъекте стоимость формируется за счет коммерческих предложений и расчета средневзвешенной цены", - прокомментировали в ассоциации.

Основная доля поставок приходится на страны Европы и Азии, включая Китай, Индию. Для изготовления влажных салфеток компании закупают специальное волокно, из которого изготавливается нетканый материал, а также многослойную упаковочную пленку. Самым главным компонентом является лосьон, которым пропитывают салфетки. "Массовая доля пропитки может находиться в диапазоне 45-75%, в зависимости от размеров салфеток и их функционального назначения", - пояснили в российской косметологической компании "Фаберлик". В основе - вода. К ней добавляются базовые компоненты, включая спирты, биоциды, функциональные косметические активы, консерванты и отдушки.

Готовая продукция отравляется на продажу в розничные и онлайн-магазины. Как рассказал директор по внешним связям Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко, дефицита влажных салфеток в торговых сетях сегодня нет: "Значимого роста цен по этой категории в рознице сейчас не зафиксировано. От поставщиков, необоснованно завышающих цены, торговые сети отказываются в пользу добросовестных производителей. Вопрос необоснованного завышения цен стоит на особом контроле Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы".