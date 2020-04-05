Во Франции отменили выпускные экзамены

Такого во Франции еще не было: правительство отменило экзамены на аттестат зрелости или, как его здесь называют, "бак", дающий возможность в дальнейшем записаться на первый курс того или иного университета.

Причина экстраординарного шага понятна: карантин из-за свирепствующей в стране эпидемии COVID-19, который, как здесь считают, продержится до конца апреля, а, может быть, будет продлен. Это значит, что 740 тысяч французских старшеклассников станут обладателями аттестатов (или не станут) на основе их средней успеваемости за год. Исключение сделано лишь для одной дисциплины - французского устного. Этот экзамен надо будет сдавать, скорее всего, в последних числах июня.

В расчет возьмут оценки, полученные выпускниками за две четверти, а результаты третьей (январь - март) лишь частично, если, как надеется министр образования Жан-Мишель Бланкер, занятия возобновятся 4 мая. Если нет, то оценки третьей четверти, а также завершающей четвертой останутся за бортом. Правда, как обещал Бланкер, будут приняты во внимание трудолюбие и мотивация учеников (или отсутствие оных), проявленные в условиях "удаленки", что должны будут засвидетельствовать их преподаватели. Старательным и усердным средний балл повысят, лентяям - понизят. Понятно, что у этой министерской ремарки вполне определенная цель: ребята, продолжайте работать, не расслабляйтесь. Определять, кому из выпускников быть со щитом, а кому на щите, станут специальные комиссии из преподавателей и представителей минобразования. Выпускникам, не получившим проходной средний балл, придется пересдавать экзамены уже в обычных условиях позже - в конце июля или уже в сентябре.

Как вам это?

Ирина Абанкина, директор Института развития образования НИУ ВШЭ:

Система образования Франции принципиально отличается от нашей. У них старшая школа уже засчитывается за бакалавриат, и потом обучение в университете строится на добавлении лет обучения - бакалавриат "плюс 1", бакалавриат "плюс 2". Студенты достаточно свободно набирают эти курсы и сами строят свою образовательную программу. Поэтому и зачисление происходит в соответствии с заявлениями учащихся старшей школы и их образовательных достижений по школьным предметам в течение последних лет. Обучение, как правило, бесплатное.

У нас другая система, и зачисление происходит на основе ЕГЭ. Если его отменить, то мы разрушим мотивацию выпускников к окончанию учебного года, потеряем ориентир для зачисления в вузы на конкурсной основе.

Анзор Музаев, врио главы Рособрнадзора:

- Коронавирус когда-нибудь закончится, а объективная система поступления в вузы и колледжи должна остаться. Если отменить ЕГЭ, мы можем прийти к ситуации, когда выпускники массово принесут в вузы и колледжи аттестаты с отличными оценками. Как в таком случае проводить приемную кампанию? Произойдет коллапс: будут риски, что ребята, которые честно показывают высокие знания по предмету, останутся без бюджетного места. Мы не можем этого допустить. Наглядный пример: в прошлом году вступило в силу положение, что аттестат с отличием нужно подтвердить высокими баллами ЕГЭ по русскому и математике. И сразу таких отличных аттестатов стало на 25% меньше!

Оксана Решетникова, директор Федерального института педагогических измерений:

- Единый государственный экзамен призван отобрать для обучения в вузе наиболее подготовленных абитуриентов. Срок действия результатов ЕГЭ - четыре года. Мы не можем поставить в неравные условия выпускников текущего года и выпускников прошлых и будущих лет.