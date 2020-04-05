Военкоматы перевели на удаленный режим работы

В Минобороны предприняли дополнительные меры по предупреждению эпидемии коронавируса среди новобранцев весны-2020.

"В ходе начавшегося в апреле призыва граждан на военную службу в целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции все сотрудники военных комиссариатов переведены на удаленный режим работы", - сообщили в воскресенье в оборонном ведомстве.

Там добавили, что для исключения личного посещения гражданами призывного возраста и их родственниками военкоматов уточнение всех необходимых учетных данных сотрудники комиссариатов будут вести только в дистанционном режиме по телефону.

Хотя по указу президента РФ весенний призыв в армию 135 тысяч новобранцев организуют с 1 апреля по 15 июля, министр обороны из-за пандемии коронавируса распорядился отправлять ребят по воинским частям не ранее 20 мая. Но ни о какой приостановке призывных мероприятий речи не идет. Но все они, насколько возможно, будут проводиться в удаленном режиме. Это нужно для того, чтобы максимально исключить скопление большого количества людей в военкоматах и на сборных пунктах.

"Главная задача, которая стоит сегодня перед нами, - не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди призывников и военнослужащих, - заявил в интервью "Красной звезде" начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. - С этой целью призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами".