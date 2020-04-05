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05.04.2020 22:33
Рубрика: Общество

ВОЗ: более 5 тысяч человек умерли от коронавируса за последние сутки

Текст: Константин Волков

За последние сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло на 82 061 человека, 5 798 человек скончались. Об этом 5 апреля сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Фото: Odd ANDERSEN / AFP
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Всего в мире, по данным ВОЗ, 1 136 851 заболевший, 62 955 человек умерли, более 250 тысяч выздоровели. Вирус поразил 208 стран, регионов или территорий, то есть практически весь мир. 5 апреля этот список пополнился Фолклендскими островами, там был зафиксирован первый случай коронавируса.

На первом месте по числу заболевших США, там 273 808 случаев коронавируса, на втором месте Испания - 124 736 случаев, затем Италия - 124 632 случая, следом Германия с 91 714 случаями, замыкает пятерку Китай с 82 930 случаями.

В первой десятке по числу заболевших находятся также, в порядке убывания количества случаев, Франция, Иран, Великобритания, Турция и Швейцария.

При этом по смертности от последствий заболевания коронавирусом лидируют, согласно данным американского Университета Хопкинса, Италия (15 887 человек), Испания (12 418), Франция (7 560), Великобритания (4 934) и Иран (3 603).

По количеству выздоровевших на первом месте Китай, затем Испания, Германия, Италия и Иран.

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