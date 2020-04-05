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05.04.2020 07:43
Рубрика: В мире

ВОЗ: От коронавируса в мире гибнет все больше молодых людей

Текст: Максим Макарычев
Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что все больше молодых людей заражаются COVID-19 и умирают от коронавируса, который сейчас распространен почти во всех странах мира. Об этом сообщает CNBS News.
Фото: Gettyimages Фото: Gettyimages
Фото: Gettyimages

"Мы видим все больше и больше молодых людей, которые испытывают тяжелые заболевания", - сказала на брифинге в штаб-квартире организации в Женеве доктор Мария Ван Керхов, глава подразделения ВОЗ по новым болезням. Она добавила, что в организацию поступили данные из ряда стран Европы, свидетельствующие об увеличении количества жертв пандемии среди молодых людей.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По словам Керхов, пандемия порождает ряд вопросов о коронавирусе, в том числе о том, почему у некоторых людей заболевание перерастает в тяжелую форму, а у других нет. Она добавила, что по мере распространения вируса в другие страны и сбора новых клинических данных исследователи узнают все больше о поведении вируса.

В начале пандемии считалось, что вирус в основном поражает пациентов старше 65 лет, которым во многих странах мира на время изоляции категорически запрещен выход из дома. Однако в последние недели в ряде стран наблюдается рост заболеваний и смертей от COVID-19 лиц от 30 до 50 лет.

Ошибочно полагать, что вирус серьезно влияет только на пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями, добавил доктор Майк Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. В Италии, где зафиксирована одна из крупнейших вспышек пандемии в мире, от 10% до 15% всех людей, находящихся в реанимации, моложе 50 лет. По его словам, в Южной Корее один из шести случаев смерти - это люди моложе 60 лет.

Врач объяснил, почему коронавирус переключился на молодых

"В течение последних нескольких месяцев была тенденция почти пренебрежительного отношения к вирусу: "Дескать, эта болезнь поражает пожилых людей, а у молодых людей все хорошо, но все оказалось не совсем так", - сказал Райан, добавив, что молодым людям важно принимать меры для предотвращения распространения вируса, не только для своей защиты, но также для сдерживания распространения пандемии и защиты других категорий граждан, которые наиболее уязвимы к COVID-19 .

В ВОЗ и ранее предупреждали, что вирус может заразить молодых людей также, как и пожилых, и может протекать в тяжелых и опасных для жизни формах. В прошлом месяце мировые чиновники здравоохранения сослались на исследование в Китае, в котором рассматривалось 2143 случая заболевания детей COVID-19. Они находились на лечении в китайских центрах по контролю и профилактике заболеваний в период с 16 января по 8 февраля.

В мире Европа Швейцария Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19

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