Врач больницы в Нью-Йорке поблагодарил Панарина за подаренные маски

Главных хирург больницы специальной хирургии в США Брайан Келли выразил благодарность российскому форварду клуба Национальной хоккейной лиги "Рейнджерс" Артемию Панарину, который ранее передал в клинику 1500 масок.

"Мы очень признательны Артемию за его щедрый дар, - цитирует Келли официальный сайт НХЛ. - Вместе со своими товарищами Панарин также записал специальный ролик со словами благодарности за наше стремление помогать Нью-Йорку во время пандемии. От лица всего персонала клиники, я хотел бы передать ему самую сердечную благодарность".

В статье также отмечаются благородные поступки других россиян. Так, голкипер "Флориды" Сергей Бобровский пожертвовал 100 тысяч долларов, чтобы компенсировать потери работников домашней арены клуба. А вратарь "Айлендерс" Семен Варламов закупил для одной из нью-йоркских больниц 3000 масок.