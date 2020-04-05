Врач рассказал о влиянии карантина на здоровье пожилых людей

Карантин и самоизоляция, введенные из-за распространения коронавируса, могут навредить пожилым людям. Об этом заявил израильский врач Леонид Эйдельман.

По его мнению, из-за малоподвижного образа жизни такие люди могут стать сидячими или лежачими больными, а стресс и неправильное питание ведут к обострению хронических заболеваний, пишет РИА Новости. Кроме того, пожилые люди, которым в не самых острых случаях требуются продолжение лечения и посещение врача, могут избегать визитов в медучреждения. Такие случаи уже известны.

Медик убежден, что нужно соблюдать безопасную дистанцию, но нельзя лишать пожилых людей социальных контактов. Их изоляция - это верный путь к резкому ухудшению психологического и физического здоровья, подчеркнул Эйдельман.

Он также напомнил о необходимости больше двигаться, насколько это позволяет пространство, а справиться со стрессом поможет хобби.