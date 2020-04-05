Как только стало известно, что Всемирная организация здравоохранения и российский минздрав рекомендуют парацетамол и препараты на его основе для лечения коронавирусной инфекции, то россияне срочно стали скупать эти лекарства.

Дешевый парацетамол сейчас в том же дефиците, как и маски с антисептиками. Но это вещество добавляют жаропонижающие и противовоспалительные средства, поэтому выбор все-таки есть. Есть их горстями, конечно же, нельзя. Это приведет лишь к передозировке и отравлению. Как подчеркивает главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова, самое главное для пациентов - строгое следование рекомендациям врача.

"Только врач может назначить необходимый данному конкретному пациенту препарат и предложить эффективную тактику лечения", - подчеркнула Малинникова.

Парацетамол и другие противовоспалительные и жаропонижающие медикаменты используются сугубо для облегчения состояния пациента: повышенной температуры, слабости и болезненности в разных частях тела. Улучшение самочувствия возникает в течение часа с момента приема и сохраняется на протяжении 6-10 часов.

"Для того чтобы уничтожить тот или иной вирус, должны подключиться клетки иммунной системы человека. Противовоспалительные препараты стимулируют этот процесс", - поясняет фармаколог Орест Ибрагимов. В то же время он не советует принимать парацетамол при температуре ниже 38 градусов. Он напоминает, что повышенная температура тела - это защитная реакция организма. Как раз в это время и происходит сложный процесс борьбы с вирусом. Сильно понижать температуру нельзя.