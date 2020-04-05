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05.04.2020 18:02
Рубрика: Экономика

Нулевой тариф

Ввоз ряда товаров на территорию ЕАЭС станет беспошлинным
Текст: Ирина Алпатова
В страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разрешили беспошлинно ввозить критически важные товары, среди которых лук, чеснок, некоторые крупы, детское питание, градусники, пипетки, дезинфекционные установки. Правило будет действовать до 30 июня 2020 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) ввела до 30 сентября нулевую пошлину на некоторые медицинские товары, если импортер сможет доказать, что товары будут использоваться по целевому назначению. 3 апреля ЕЭК дополнила данный перечень специальными термосумками, медицинскими морозильниками и пленками для герметизации флаконов.

Фото: РИА Новости
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"Мы в считаные дни отработали перечни совместно с правительствами стран и уполномоченными национальными ведомствами, - сообщил Андрей Слепнев, министр по торговле ЕЭК. - Необходимо учитывать изменение спроса со стороны потребителей наших стран - как населения, так и медицинских организаций".

Обнуление ввозных пошлин необходимо на те товары, на которые в ближайшее время может наблюдаться повышенный спрос или дефицит в краткосрочной перспективе, сообщили в ЕЭК. С этой же целью ранее ЕЭК ограничила экспорт продовольствия - с 12 апреля будет запрещен вывоз нескольких видов круп, муки, лука и чеснока. Также до 30 сентября запрещен экспорт за пределы ЕАЭС ваты, марли, бинтов, масок, респираторов, дезинфицирующих средств, бахил и другой продукции медицинского назначения и материалов. 10 апреля Евразийский межправсовет рассмотрит новый пакет стабилизационных мер.

Экономика Товары и цены Экономика ВЭД Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

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