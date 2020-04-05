Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 3 апреля 2020 года № 385-П "Об установлении выплат работникам медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, на период реализации мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ямало-Ненецкого автономного округа"

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, в связи с введением на территории Ямало-Ненецкого автономного округа режима повышенной готовности на основании постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности", в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Предусмотреть за счет средств окружного бюджета выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее - выплата стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций).

2. Установить выплату стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций в следующих размерах (включая районный коэффициент и процентную надбавку за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях):

- врачи и специалисты, имеющие иное высшее образование, - 70 000,00 рублей;

- средний медицинский и фармацевтический персонал - 50 000,00 рублей;

- младший медицинский персонал - 30 000,00 рублей;

- иной персонал - 20 000,00 рублей.

3. Департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа определить перечень медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

4. Установить, что выплата стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций выплачивается в составе заработной платы за фактически отработанное время из расчета месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку.

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 16 марта 2020 года и действует до завершения режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенного постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов







