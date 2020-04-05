В соответствии с частью 64 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в целях определения исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и должностных лиц исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, производить в пределах фонда оплаты труда, установленного исполнительному органу государственной власти Забайкальского края.

3. Настоящее постановление применяется до 31 декабря 2020 года включительно.

Исполняющая обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам А.Г.Ванникова





Утвержден постановлением Губернатора Забайкальского края от 5 апреля 2020 года № 26

Перечень исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и должностных лиц исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1. В Правительстве Забайкальского края:

1) исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края - министра экономического развития Забайкальского края;

2) исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края - министра инвестиционного развития Забайкальского края;

3) исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края - руководителя Администрации Агинского Бурятского округа;

4) исполняющая обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам;

5) исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края.

2. В Администрации Губернатора Забайкальского края:

1) в управлении по вопросам территориальной обороны и национальной безопасности Губернатора Забайкальского края:

а) начальник управления по вопросам территориальной обороны и национальной безопасности Губернатора Забайкальского края;

6) заместитель начальника управления по вопросам территориальной обороны и национальной безопасности Губернатора Забайкальского края -начальник отдела взаимодействия с органами военного управления и территориальной обороны;

в) начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами и вопросов национальной безопасности;

г) главный консультант отдела взаимодействия с органами военного управления и территориальной обороны;

д) консультант отдела взаимодействия с правоохранительными органами и вопросов национальной безопасности;

е) консультант отдела взаимодействия с органами военного управления и территориальной обороны;

2) в управлении Губернатора Забайкальского края по вопросам противодействия коррупции:

а) начальник управления Губернатора Забайкальского края по вопросам противодействия коррупции;

б) заместитель начальника управления Губернатора Забайкальского края по вопросам противодействия коррупции;

в) советник;

г) консультант.

3. В Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края:

1) заместитель руководителя - начальник управления социальной сферы;

2) начальник управления развития территорий - начальник отдела развития инфраструктуры;

3) заместитель начальника управления развития территорий -начальник отдела планирования и анализа;

4) главный специалист отдела протокола и кадровой работы.

4. В Министерстве финансов Забайкальского края:

1) заместитель начальника управления государственного финансового контроля - начальник отдела контроля за расходованием средств краевого бюджета;

2) главный контролер-ревизор отдела контроля за расходованием средств краевого бюджета управления государственного финансового контроля;

3) главный контролер-ревизор отдела контроля за расходованием средств краевого бюджета управления государственного финансового контроля.

5. В управлении лицензирования, государственной аккредитации, надзора и контроля Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края:

1) начальник управления лицензирования, государственной аккредитации, надзора и контроля;

2) в отделе надзора и контроля в сфере образования:

а) начальник;

б) консультант;

в) главный специалист-эксперт;

г) ведущий специалист-эксперт;

3) в отделе лицензирования и государственной аккредитации:

а) начальник:

б) консультант;

в) главный специалист-эксперт.

6. В Министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края:

1) заместитель министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края (по вопросам дорожного хозяйства и транспорта);

2) в отделе транспорта:

а) начальник;

б) заместитель начальника;

в) консультант;

г) главный специалист-эксперт.

7. В Министерстве природных ресурсов Забайкальского края:

1) начальник отдела экологического надзора - главный государственный инспектор Забайкальского края в области охраны окружающей среды;

2) заместитель начальника отдела экологического надзора - главный государственный инспектор Забайкальского края в области охраны окружающей среды;

3) главный государственный инспектор Забайкальского края в области охраны окружающей среды отдела экологического надзора;

4) старший государственный инспектор Забайкальского края в области охраны окружающей среды отдела экологического надзора;

5) заместитель начальника отдела организации государственного надзора в лесах - старший государственный лесной инспектор в лесничествах и лесопарках управления государственного надзора и охраны леса;

6) консультант - заместитель старшего государственного лесного инспектора в лесничествах и лесопарках отдела организации государственного надзора в лесах управления государственного надзора и охраны леса;

7) главный специалист-эксперт - заместитель старшего государственного лесного инспектора в лесничествах и лесопарках отдела организации государственного надзора в лесах управления государственного надзора и охраны леса;

8) ведущий специалист-эксперт - заместитель старшего государственного лесного инспектора в лесничествах и лесопарках отдела организации государственного надзора в лесах управления государственного надзора и охраны леса;

9) заместитель начальника отдела охотничьего надзора -государственный инспектор в области охраны окружающей среды управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира;

10) главный специалист-эксперт отдела охотничьего надзора -государственный инспектор в области охраны окружающей среды управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира;

11) ведущий специалист-эксперт отдела охотничьего надзора -государственный инспектор в области охраны окружающей среды управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира;

12) ведущий специалист-эксперт отдела охотничьего надзора -государственный инспектор в области охраны окружающей среды по Борзинскому району управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира;

13) ведущий специалист-эксперт отдела охотничьего надзора -государственный инспектор в области охраны окружающей среды по Газимуро-Заводскому району управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира;

14) ведущий специалист-эксперт отдела охотничьего надзора -государственный инспектор в области охраны окружающей среды по Дульдургинскому району управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира;

15) ведущий специалист-эксперт отдела охотничьего надзора -государственный инспектор в области охраны окружающей среды по Калганскому району управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира;

16) ведущий специалист-эксперт отдела охотничьего надзора -государственный инспектор в области охраны окружающей среды по Краснокаменскому району управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира;

17) ведущий специалист-эксперт отдела охотничьего надзора -государственный инспектор в области охраны окружающей среды по Красночикойскому району управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира;

18) ведущий специалист-эксперт отдела охотничьего надзора -государственный инспектор в области охраны окружающей среды по Кыринскому району управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира;

19) ведущий специалист-эксперт отдела охотничьего надзора -государственный инспектор в области охраны окружающей среды по Могочинскому и Тунгиро-Олёкминскому районам управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира;

20) ведущий специалист-эксперт отдела охотничьего надзора -государственный инспектор в области охраны окружающей среды по Нерчинско-Заводскому району управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира;

21) ведущий специалист-эксперт отдела охотничьего надзора -государственный инспектор в области охраны окружающей среды по Сретенскому району управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира;

22) ведущий специалист-эксперт отдела охотничьего надзора -государственный инспектор в области охраны окружающей среды по Тунгокоченскому району управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира;

23) ведущий специалист-эксперт отдела охотничьего надзора -государственный инспектор в области охраны окружающей среды по Шелопугинскому району управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного;

24) ведущий специалист-эксперт отдела охотничьего надзора -государственный инспектор в области охраны окружающей среды по Шилкинскому району управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира;

25) начальник отдела мониторинга и воспроизводства объектов животного мира - старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира;

26) заместитель начальника отдела мониторинга и воспроизводства объектов животного мира - государственный инспектор в области охраны окружающей среды управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира;

27) главный специалист-эксперт отдела мониторинга и воспроизводства объектов животного мира - государственный инспектор в области охраны окружающей среды управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

8. В Министерстве сельского хозяйства Забайкальского края:

1) в отделе механизации:

а) начальник;

б) консультант;

в) главный специалист-эксперт;

2) главный специалист-эксперт (по ГО и ЧС) управления организационного, информационного и кадрового обеспечения;

3) консультант отдела информационных технологий и земельных отношений управления организационного, информационного и кадрового обеспечения.

9. В Министерстве инвестиционного развития Забайкальского края:

1) заместитель министра инвестиционного развития;

2) в отделе международного сотрудничества:

а) начальник;

б) заместитель начальника;

3) в отделе стратегического развития:

а) начальник;

б) заместитель начальника;

4) в отделе развития туризма:

а) начальник;

б) заместитель начальника;

5) в административном отделе:

а) начальник;

б) заместитель начальника.

10. В Министерстве труда и социальной защиты населения Забайкальского края:

1) начальник управления организации социального обслуживания;

2) начальник отдела надзора и контроля.

11. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края:

1) в отделе правового обеспечения и кадров:

а) начальник;

б) заместитель начальника;

2) начальник отдела сводного анализа, планирования отраслей и документационного обеспечения;

3) начальник отдела контроля надежности жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства;

4) консультант отдела по реализации приоритетного проекта "Городская среда".

12. В Министерстве физической культуры и спорта Забайкальского края:

1) заместитель министра физической культуры и спорта Забайкальского края;

2) в отделе развития физической культуры и массового спорта:

а) начальник;

б) консультант;

в) главный специалист;

3) в отделе спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва:

а) начальник;

б) консультант;

в) главный специалист-эксперт;

4) начальник отдела организационной, кадровой и юридической работы.

13. В Министерстве здравоохранения Забайкальского края:

1) министр здравоохранения Забайкальского края;

2) заместитель министра здравоохранения Забайкальского края по оказанию первичной медико-санитарной помощи;

3) заместитель министра - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению;

4) заместитель министра - начальник отдела охраны материнства и детства;

5) заместитель начальника управления финансово-экономической деятельности и внутреннего аудита - начальник планово-финансового отдела;

6) начальник отдела кадровой политики;

7) начальник отдела правового обеспечения;

8) начальник отдела стратегического планирования и развития;

9) начальник отдела ведомственного контроля и управления качеством оказания медицинской помощи;

10) начальник отдела лекарственного обеспечения и закупок;

11) начальник отдела лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности;

12) начальник отдела бухгалтерского учета и контроля управления финансово-экономической деятельности и внутреннего аудита - главный бухгалтер.

14. В Министерстве культуры Забайкальского края:

консультант отдела правового и кадрового обеспечения.

15. В Департаменте по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края:

1) начальник отдела государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - главный государственный инспектор по надзору в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

2) заместитель начальника отдела государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций -государственный инспектор по надзору в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

3) консультант отдела государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - государственный инспектор по надзору в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

4) старший государственный инспектор отдела государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

16. В Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края:

1) руководитель;

2) первый заместитель руководителя;

3) начальник финансово-экономического отдела;

4) начальник отдела кадрового обеспечения;

5) начальник отдела правового, договорного и документационного обеспечения.

17. В Департаменте записи актов гражданского состояния Забайкальского края:

1) первый заместитель руководителя;

2) главный специалист-эксперт отдела правовой и кадровой работы;

3) главный специалист-эксперт отдела ЗАГС Центрального района г. Читы;

4) ведущий специалист-эксперт отдела ЗАГС Борзинского района;

5) главный специалист-эксперт отдела ЗАГС Краснокаменского района.

18. В Департаменте государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края:

1) в отделе арендных отношений управления земельных отношений:

а) начальник;

б) ведущий специалист-эксперт;

2) в отделе правового обеспечения и кадров управления правового и организационного обеспечения:

а) главный специалист-эксперт;

б) ведущий специалист-эксперт;

3) главный специалист-эксперт отдела разграничения государственной собственности управления имущественных отношений;

19. В Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края:

1) заместитель руководителя;

2) в отделе декларирования розничной продажи алкогольной продукции и контроля:

а) начальник;

б) заместитель;

в) консультант.

20. В Государственной службе по охране объектов культурного наследия Забайкальского края:

1) руководитель;

2) заместитель руководителя;

3) главный специалист-эксперт отдела государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия.

21. В Государственной ветеринарной службе Забайкальского края:

1) заместитель руководителя Государственной ветеринарной службы Забайкальского края - начальник отдела ветеринарной инспекции и ветеринарно-санитарной экспертизы;

2) начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы;

3) заместитель начальника отдела противоэпизоотических мероприятий и лабораторно-диагностической работы;

4) заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и планирования-заместитель главного бухгалтера;

5) заместитель начальника отдела ветеринарной инспекции и ветеринарно-санитарной экспертизы.

22. В Государственной инспекции Забайкальского края:

1) начальник отдела по строительному надзору объектов гражданского назначения;

2) начальник отдела лицензирования и документарных проверок -государственный жилищный инспектор;

3) начальник отдела жилищного надзора и лицензионного контроля -государственный жилищный инспектор.







