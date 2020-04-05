Постановление губернатора Забайкальского края от 5 апреля 2020 года № 27 "О внесении изменения в постановление Губернатора Забайкальского края от 18 марта 2020 года № 14 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

Новости

Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом 00:10
Ученые подтвердили возможность передачи коронавируса при разговоре 00:04
Зараженный коронавирусом врач "Реймса" покончил с собой 05.04.2020
Арестован подозреваемый в убийстве пяти человек в Рязанской области 05.04.2020
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной 05.04.2020
ВОЗ: более 5 тысяч человек умерли от коронавируса за последние сутки 05.04.2020
Вылеченная от COVID-19 крымчанка рассказала историю болезни своей семьи 05.04.2020
Игроки "Динамо" согласились снизить свою зарплату на 40 процентов 05.04.2020
В Нижегородской области умерли две женщины с коронавирусом 05.04.2020
Трое священников заразились коронавирусом в Москве 05.04.2020
Миллионы индийцев зажгли огни в знак единства в борьбе с коронавирусом 05.04.2020
В Крыму поместят в обсерватор не имеющих условий для карантина 05.04.2020
Россиянин скончался от коронавируса в Таиланде 05.04.2020
В Эквадоре родственникам жертв коронавируса выдают картонные гробы 05.04.2020
В Крыму расширен список работающих предприятий 05.04.2020
Режиссер "Хищных птиц" объяснила, почему фильм провалился в прокате 05.04.2020
В Крыму режим самоизоляции продлен до 30 апреля 05.04.2020
Смолов согласовал с "Сельтой" свой вылет в Россию 05.04.2020
Глава Роспотребнадзора назвала возраст больных коронавирусом 05.04.2020
В ВОЗ назвали самый явный симптом коронавируса 05.04.2020
В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу 05.04.2020
В Беларуси не собирались организовывать бой Хабиба с Фергюсоном 05.04.2020
В Ялте сгорело 2,5 гектара заповедного леса 05.04.2020
В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту 05.04.2020
Экологи покажут, как правильно сделать скворечник 05.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
5 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Забайкальского края от 5 апреля 2020 года № 27 "О внесении изменения в постановление Губернатора Забайкальского края от 18 марта 2020 года № 14 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Забайкальского края от 18 марта 2020 года № 14 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 23 марта 2020 года № 17, от 27 марта 2020 года № 18, от 27 марта 2020 года № 19, от 2 апреля 2020 года № 22, от 4 апреля 2020 года № 25) изменение, дополнив пунктом 94 следующего содержания:

"94. Образовательным организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, за исключением образовательных программ дошкольного образования, реализовывать до особого распоряжения образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Образовательным организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям реализовывать до особого распоряжения образовательные программы дошкольного образования, осуществлять присмотр и уход за детьми путем функционирования дежурных групп кратковременного пребывания и (или) групп свободного посещения для детей работников организаций, указанных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи независимо от организационно-правовой формы и формы собственности осуществлять деятельность, обеспечив до особого распоряжения прием документов, оказание консультативной помощи в дистанционном режиме, минимизировав проведение обследований, за исключением обследований, проводимых с целью оказания содействия федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы в разработке индивидуальной программы реабилитации инвалидов и обследований.".

2. Министру образования, науки и молодежной политики Забайкальского края А.А.Томских обеспечить доведение настоящего постановления до образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

А.М.Осипов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией