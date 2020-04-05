Постановление губернатора Забайкальского края от 5 апреля 2020 года № 27 "О внесении изменения в постановление Губернатора Забайкальского края от 18 марта 2020 года № 14 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Забайкальского края от 18 марта 2020 года № 14 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 23 марта 2020 года № 17, от 27 марта 2020 года № 18, от 27 марта 2020 года № 19, от 2 апреля 2020 года № 22, от 4 апреля 2020 года № 25) изменение, дополнив пунктом 94 следующего содержания:

"94. Образовательным организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, за исключением образовательных программ дошкольного образования, реализовывать до особого распоряжения образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Образовательным организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям реализовывать до особого распоряжения образовательные программы дошкольного образования, осуществлять присмотр и уход за детьми путем функционирования дежурных групп кратковременного пребывания и (или) групп свободного посещения для детей работников организаций, указанных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи независимо от организационно-правовой формы и формы собственности осуществлять деятельность, обеспечив до особого распоряжения прием документов, оказание консультативной помощи в дистанционном режиме, минимизировав проведение обследований, за исключением обследований, проводимых с целью оказания содействия федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы в разработке индивидуальной программы реабилитации инвалидов и обследований.".

2. Министру образования, науки и молодежной политики Забайкальского края А.А.Томских обеспечить доведение настоящего постановления до образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

А.М.Осипов







