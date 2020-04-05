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05.04.2020 17:19
Рубрика: В мире

Домой на нары

Американские тюрьмы начнут отпускать заключенных под домашний арест из-за вспышки COVID-19
Текст: Игорь Дунаевский
Американские тюрьмы временно распустят часть заключенных под домашний арест из-за критической ситуации с распространением коронавируса в пенитенциарных учреждениях. Генпрокурор США Уильям Барр в срочном порядке ввел чрезвычайное положение в федеральных тюрьмах и поручил отправить по домам тех арестантов, которые, на взгляд тюремного руководства, являются "подходящими" для отбывания наказания в такой форме. Речь не только о благонадежности, но и о наиболее уязвимых категориях заключенных, то есть тех, кто имеет соответствующие хронические заболевания и относится к старшей возрастной группе.

Недавно принятый властями США пакет стимулирующих мер для экономики страны в условиях вспышки коронавируса в числе прочего упростил критерии, по которым можно переводить заключенных отбывать наказание на дому.

Фото: РИА Новости
США выделили 8 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

Раньше такой режим можно было вводить только для тех, кто отсидел более 90 процентов своего срока и должен был выйти на свободу менее чем через 6 месяцев.

122 тюрьмы в США сообщили о выявлении коронавируса у заключенных или персонала

Впрочем, сначала в тюрьмах дождутся завершения 14-дневного карантина, который был введен для всех заключенных на минувшей неделе. В рамках этой меры всех заключенных обязали в течение двух недель не покидать свои камеры, после того как вспышка коронавируса в местах лишения свободы стала выходить из-под контроля. В первую очередь речь идет о трех тюрьмах - Данбери (штат Коннектикут), Окдейл (штат Луизиана) и Элктон (штат Огайо), где обстановка особенно тяжелая. В Окдейле за последние дни скончались пять заключенных, которые были инфицированы коронавирусом, а в Элктоне - двое.

Близкие заключенных и профсоюзы уверены, что из-за тесноты и слабой медицины в тюрьмах особенно высок риск распространения инфекции

Всего же, по данным властей, случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 122 тюрьмах. Среди заключенных выявлен 91 случай инфицирования, а среди персонала - 50 случаев. Но это только официальная статистика, а, как передает "Рейтер", тюремные профсоюзы и близкие заключенных уверены, что реальные цифры гораздо больше. Они давно призывали федеральные власти перевести больше заключенных под домашний арест, указывая, что тесные помещения, многочисленные места общего пользования и слабая медицина создают все условиях для распространения коронавируса в местах лишения свободы.

Как вам это

Из следственного изолятора - в самоизоляцию

Советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян в беседе с "РГ" сказал, что, по его мнению, те же самые меры необходимо предпринять и в России во избежание массового заражения арестованных и охраняющих их сотрудников в СИЗО. Он подчеркнул, что в следственных изоляторах болезнь может распространиться с огромной скоростью и привести к катастрофическим последствиям. "На мой взгляд, процесс изменения меры пресечения судами должен носить дифференцированный характер. Меру пресечения в виде заключения под стражу можно было бы изменить на домашний арест, залог, запрет совершения определенных действий, за исключением лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений против личности, общественной безопасности и некоторых иных категорий, представляющих повышенную общественную опасность", - сказал Нвер Гаспарян.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Эксперты предлагают разгрузить тюрьмы

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что в связи с распространением коронавируса нужно выпустить из СИЗО всех бизнесменов, которым инкриминируют преступления в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член Совета по правам человека Ева Меркачева также полагает, что заключенных, осужденных по нетяжким статьям, стоит отпустить на свободу, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Подготовил Владислав Куликов

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