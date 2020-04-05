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05.04.2020 23:25
Рубрика: Спорт

Зараженный коронавирусом врач "Реймса" покончил с собой

Текст: Сергей Сокольский

Врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес, работавший с первой командой, совершил самоубийство. Сообщается, что 60-летний специалист, как и его жена, был заражен коронавирусом.

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Трагическую новость общественности сообщил мэр Реймса Арно Рабине, который знал врача лично. Оказывается, Гонсалес оставил записку, в которой подробно объяснил, почему покончил с собой. Рабине отказался раскрывать ее содержание.

"У меня нет слов. Чувствую себя растерянным из-за этой новости. Пандемия поразила "Реймс" в самое сердце. Нас покинул человек, который был олицетворением клуба и большим профессионалом. На протяжении 20 лет он страстно служил "Реймсу", не щадя себя. В тяжелые моменты для клуба он даже работал безвозмездно. Он был моим личным врачом, и сегодня все мои мысли с его женой и его родителями", - сказал в заявлении на официальном сайте клуба его президент Жан-Пьер Кайо.

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