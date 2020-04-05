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05.04.2020 16:14
Рубрика: Общество

Межпланетные зонды ESA вышли из "карантина"

Текст: Алена Ларина

Европейское космическое агентство возобновило работу межпланетных зондов после случая заражения своего сотрудника COVID-19. Марсианские орбитальные аппараты "Марс-Экспресс", "ЭкзоМарс", солнечный зонд Solar Orbiter и околоземные аппараты Cluster II выведены из временной паузы.

Как сообщили в ESA, ранее было принято решение в целях безопасности приостановить работу этих космических аппаратов, так как коронавирусная инфекция была обнаружена у одного из сотрудников центра управления полетами. Большинство специалистов агентства были переведены на удаленный режим работы.

Фото: iStock
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В связи с угрозой заражения других в Европейском центре космических операций (ESOC) в Дармштадте приостановили работу четырех программ по исследованию Солнечной системы, его сотрудников отправили на карантин, так как инфицированный до обнаружения у него вируса общался с двумя десятками коллег.

В здании была проведена дезинфекция. Больше никто не заболел. Работы возобновились раньше намеченного срока. Первоначально планировалось, что это произойдет 11 апреля.

Из безопасного режима выведут четыре зонда Cluster II, исследующих магнитосферу Земли, Solar Orbiter, который летит к Солнцу, марсианскую орбитальную станцию "Марс-Экспресс", а также зонд Trace Gas Orbiter. Он является частью российско-европейской программы "Экзо-Марс-2016".

Особое внимание сосредоточено на межпланетной станции BepiColombo, движущейся к Меркурию. Для корректировки траектория десятого апреля она совершит важный гравитационный маневр у Земли.

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