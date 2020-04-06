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6 апреля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 73(8127)

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 77-ФЗ "О ратификации Дополнительного соглашения к Соглашению между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, от 22 июня 2017 года"

Дата подписания 1 апреля 2020 г.
Опубликован 6 апреля 2020 г.

Принят Государственной Думой 19 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 марта 2020 года

Ратифицировать Дополнительное соглашение к Соглашению между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, от 22 июня 2017 года, подписанное в городе Сочи 21 ноября 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин