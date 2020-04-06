Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 77-ФЗ "О ратификации Дополнительного соглашения к Соглашению между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, от 22 июня 2017 года"