Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 77-ФЗ "О ратификации Дополнительного соглашения к Соглашению между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, от 22 июня 2017 года"

Принят Государственной Думой 19 марта 2020 года
Одобрен Советом Федерации 25 марта 2020 года
Ратифицировать Дополнительное соглашение к Соглашению между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, от 22 июня 2017 года, подписанное в городе Сочи 21 ноября 2019 года.
Президент Российской Федерации В. Путин