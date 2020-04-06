Африка готовится "полному краху экономики" из-за COVID-19

Африканские лидеры предупредили ООН об экономическом крахе, если миллионам людей, которые остались без работы из-за нового коронавируса, не будет оказана помощь со стороны международного сообщества. В частности, отметив, что "богатые страны тратят огромные суммы", чтобы стимулировать свою экономику, президент Бенина Патрис Талон сказал, что его западноафриканская страна, "как и большинство стран континента, не имеет средств для борьбы с пандемией".

С учетом того, что власти некоторых африканских стран открыто признались в неспособности помочь своим гражданам, судьба многих отраслей экономики Черного континента, отмечают эксперты, может стать ярким примером того, как пандемия коронавируса может нанести непоправимый ущерб самому существованию развивающихся стран.

"Африканский рынок труда обусловлен импортом и экспортом, повсеместное закрытие которого во всем мире означает, что экономика многих стран континента будет заморожена", - заявила Associated Press Ахунна Эзиаконва, региональный директор "Программы развития Организации Объединенных Наций для Африки". По ее словам, до тех пор, пока пандемия коронавируса не будет взята под контроль, в африканских странах может быть потеряно до 50 процентов рабочих мест. При этом, отметила эксперт, сильнее всего пострадают авиация, сфера услуг, экспорт сырьевых ресурсов, горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство. "Мы увидим полный крах экономик континента и источников средств к существованию. Средства к существованию в Африке будут уничтожены так, как мы никогда раньше не видели", - предупредила чиновник ООН.

В марте глава экономической комиссии ООН для Африки (UNECA) Вера Сонгве заявила, что Африке может потребоваться непредвиденное увеличение расходов на здравоохранение в размере до 10,6 миллиардов долларов. А потери доходов могут привести к тому, что эта задолженность станет многолетним бременем для многих стран континента. UNECA призвала мировое сообщество к экстренным действиям, чтобы защитить 30 миллионов рабочих мест, находящихся под угрозой в Африке, особенно в секторах туризма и авиаперевозок, подчеркнув, что континент пострадает сильнее других из-за экономического ущерба, который усугубит его "нынешнюю уязвимость".

Международный валютный фонд рассказал, что получил запросы на чрезвычайное финансирование от 20 африканских стран. Речь идет о выделении миллиардов долларов. Фонд уже утвердил кредитные механизмы как минимум для двух западноафриканских стран, столкнувшихся с экономическим спадом, связанным с пандемией коронавируса, отмечает АР.

Тем временем более половины из 54 африканских стран ввели строгие меры по изоляции, включая комендантский час, запреты на выход из дома и поездки, а также другие меры в целях предотвращения локальной передачи вируса, сообщает Fox News.