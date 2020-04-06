American Airlines отменила почти все рейсы из аэропортов Нью-Йорка

Американская компания American Airlines отменила более 90 процентов своих авиарейсов, выполняемых из двух аэропортов Нью-Йорка - JFK и La Guardia. Это связано с тяжелой эпидситуацией в мегаполисе. Перевозчик оставил всего 11 рейсов вместо 250, информирует ТАСС.

В Нью-Йорке за сутки еще 8 тысяч 327 человек заразились COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных достигло 122 тысяч человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 4 тысячи 159 жителей мегаполиса.

Напомним, Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. В США COVID-19 диагностирован у 337 тысяч человек, скончались 9 тысяч 633 человека.