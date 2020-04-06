Американцы китайского происхождения столкнулись с расизмом из-за COVID-2019

Из-за эпидемии коронавируса в США многие американцы китайского происхождения все чаще сталкиваются с проявлениями расизма и дискриминации. Такие настроения в том числе подогревают высказывания президента США Дональда Трампа о том, что COVID-2019 является "китайским вирусом".

Как сообщает The New York Times, на этом фоне ряд пациентов американских больниц стали избегать докторов азиатского происхождения.

В то же время многие китайские этнические организации и землячества в США активно участвуют в добровольном сборе денег на закупку средств индивидуальной защиты для американских медицинских учреждений. Такие проявления волонтерства должны изменить растущее негативное отношение населения США к китайскому нацменьшинству, считают организаторы подобных гуманитарных акций.