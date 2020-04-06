Аппараты ИВЛ и тесты на коронавирус будут ввозиться в РФ беспошлинно

Документ включает перечень из 13 наименований, в числе которых аппараты искусственной вентиляции легких, медицинские маски, перчатки, тесты для определения COVID-19, бахилы, термометры, защитные костюмы для врачей и медперсонала.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость", - говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Новые правила действуют с 6 апреля, но постановление имеет обратную силу, поэтому пошлиной не будут облагаться также товары, ввезенные в Россию ранее, начиная с 16 марта 2020 года.