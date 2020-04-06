АТОР предложила отсрочить выплаты за отмененные туры до 2022 года

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству РФ временно приостановить выплаты туристам компенсаций за аннулированные туры до 2022 года, сообщается на сайте организации. Такой шаг туроператоры считают нужным включить в комплекс мер по поддержке индустрии.

АТОР направила письмо на имя председателя правительства Михаила Мишустина и замминистра экономического развития Сергея Галкина. "Принуждение туроператора к одномоментной выплате средств за тур приведет к вынужденной остановке деятельности и как следствие - неисполнению обязательств перед теми туристами, которые готовы переносить сроки тура", - говорится в письме.

В АТОР ссылаются на зарубежный опыт. Так, в Германии туроператорам и авиакомпаниям предоставили право на отсрочку до 1 января 2022 года выплат за аннулированные из-за пандемии коронавируса туры и авиабилеты.

Туроператоры отмечают огромные убытки, которые уже исчисляются миллиардами рублей. Если к этому прибавить еще недополученные доходы, убытки достигнут сотен миллиардов рублей, отмечают в АТОР.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила в мире пандемию из-за распространения новой коронавирусной инфекции. С 19 марта российские туроператоры в соответствии с рекомендациями Ростуризма временно прекратили отправку туристов за пределы России.