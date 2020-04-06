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06.04.2020 10:30
Рубрика: Экономика

АТОР предложила отсрочить выплаты за отмененные туры до 2022 года

Текст: Евгений Гайва
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству РФ временно приостановить выплаты туристам компенсаций за аннулированные туры до 2022 года, сообщается на сайте организации. Такой шаг туроператоры считают нужным включить в комплекс мер по поддержке индустрии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

АТОР направила письмо на имя председателя правительства Михаила Мишустина и замминистра экономического развития Сергея Галкина. "Принуждение туроператора к одномоментной выплате средств за тур приведет к вынужденной остановке деятельности и как следствие - неисполнению обязательств перед теми туристами, которые готовы переносить сроки тура", - говорится в письме.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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В АТОР ссылаются на зарубежный опыт. Так, в Германии туроператорам и авиакомпаниям предоставили право на отсрочку до 1 января 2022 года выплат за аннулированные из-за пандемии коронавируса туры и авиабилеты.

Туроператоры отмечают огромные убытки, которые уже исчисляются миллиардами рублей. Если к этому прибавить еще недополученные доходы, убытки достигнут сотен миллиардов рублей, отмечают в АТОР.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила в мире пандемию из-за распространения новой коронавирусной инфекции. С 19 марта российские туроператоры в соответствии с рекомендациями Ростуризма временно прекратили отправку туристов за пределы России.

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