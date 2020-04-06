Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 91-ФЗ "О внесении изменения в статью 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

Принят Государственной Думой 12 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 марта 2020 года

Внести в статью 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2004, N 31, ст. 3233; 2008, N 42, ст. 4699; 2011, N 27, ст. 3873; 2013, N 27, ст. 3438; 2014, N 52, ст. 7543; 2018, N 32, ст. 5115; 2019, N 18, ст. 2198) изменение, дополнив ее частью шестнадцатой следующего содержания:

"В случае введения Банком России в отношении кредитной организации в соответствии с настоящей статьей запрета на привлечение денежных средств физических лиц во вклады и (или) открытие и ведение банковских счетов физических лиц информация о введении такого запрета размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в день введения запрета. Указанная информация удаляется с официального сайта Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока действия запрета, установленного предписанием Банка России, а в случае отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций - в день размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об отзыве у банка лицензии на осуществление банковских операций.".

Президент Российской Федерации В. Путин