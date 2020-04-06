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06.04.2020 23:15
Рубрика: Экономика

Лишнего не спросят

Банки будут выплачивать компенсации клиентам за навязанные услуги
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 74(8128)
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, защищающую клиентов банков от навязанных платных услуг при получении кредита. Соответствующие поправки предлагается внести в закон "О потребительском кредите (займе)".
Фото: iStock
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Человек, получающий кредит, обязан вернуть долг вместе с процентами. Иногда для получения кредита необходима страховка, но далеко не всегда. Любые дополнительные расходы при получении кредита должны быть для человека делом добровольным. Однако банкиры любят навязать клиенту какие-то платные услуги, вовсе не обязательные страховки, какое-то юридическое сопровождение, особое SMS-оповещение и прочее.

По данным Банка России, в прошлом году от граждан поступило 55,5 тысячи жалоб, связанных с потребительским кредитованием. Из них 17,4 процента жалоб касалось навязанных услуг.

Подготовленный проект вводит строгое правило для банков, решивших хитростью выманить у клиента лишние деньги. В случае нарушения права заемщика на свободный выбор услуг банк будет обязан выплатить клиенту компенсацию в двукратном размере в течение десяти дней с момента получения жалобы.

Как рассказывает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в закон предлагается также внести и другие нормы, защищающие граждан.

Фото: iStock
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- На сегодняшний день практика применения норм законодательства о потребительском кредитовании выявила ряд неопределенностей в данной сфере, снижающих гарантии защиты прав заемщиков, - сказал Владимир Груздев. - Инициатива направлена на повышение защиты законных интересов граждан при соблюдении баланса интересов кредитора и заемщика.

Например, по его словам, проект запрещает кредиторам вводить условие, обязывающее заемщиков постоянно иметь на счету сумму, равную очередному платежу по кредиту.

"Главное, чтобы гражданин внес средства своевременно и банк мог списать платеж в установленный день", - подчеркивает Владимир Груздев.

Экономика Финансы Банки

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