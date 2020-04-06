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06.04.2020 23:23
Рубрика: В мире

Бельгия начнет поэтапный выход из режима социальной изоляции

Текст: Константин Волков

Выход из режима социальной изоляции, введенного в Бельгии 18 марта, и возвращение к нормальной жизни будут проходить поэтапно, заявила 6 апреля премьер-министр королевства Софи Вильмес.

Для определения сроков и условий выхода из изоляции собрана группа экспертов, власти будут принимать решения, базируясь на их рекомендациях.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Нас ждет длительный период восстановления. Жизнь разделится на до и после COVID-19", - отметила премьер.

Пока что режим изоляции продлен в стране до 19 апреля. Эксперты в то же время рекомендуют соблюдать его до 3 мая.

В настоящее время жителям можно выходить из дома только по необходимости - за лекарствами, продуктами, к врачу. Полиция патрулирует улицы и штрафует нарушителей. Школы и заведения общепита закрыты, запрещены массовые праздники, большинство компаний работают удаленно. Въезд на территорию королевства возможен только по уважительной причине.

В Бельгии на настоящий момент более 20 тысяч заболевших коронавирусом, скончались 1632 человека.

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