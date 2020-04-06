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06.04.2020 17:58
Рубрика: Экономика

Бизнесменам разрешат отложить оплату аренды до следующего года

Текст: Марина Трубилина
Отложить внесение бизнесменами части арендной платы до 2021 года предлагает Минэкономразвития. Ведомство внесло на рассмотрение правительства проект постановления, в котором устанавливаются требования к условиям и срокам отсрочки внесения арендной платы (арендодатель, согласно "антикризисному" закону, обязан предоставить ее по просьбе арендатора).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правила, как предполагается, будут применяться к договорам аренды недвижимости, находящейся в государственной, муниципальной или частной собственности, за исключением жилья. Речь идет о договорах, заключенных до принятия органами власти решений о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Арендаторы - организации или индивидуальные предприниматели - должны иметь отношение к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям экономики.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Предлагается установить, что отсрочка предоставляется до 1 октября, начиная с даты введения ЧС или режима повышенной готовности. В период действия этих режимов отсрочка предоставляется на уплату аренды в полном объеме. После их прекращения арендаторы вплоть до 1 октября 2020 года смогут вносить лишь половину арендной платы. Задолженность по аренде предприниматели должны будут погасить в течение 2021-2023 годов - выплачивая долг ежемесячно в равном объёме.

Штрафы, проценты или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендаторами порядка и сроков внесения платы в связи с отсрочкой применяться не будут. При этом коммунальные платежи, включенные в договор, должны выплачиваться, за исключением случаев, если от их уплаты освободили самого арендодателя.

Сторонам договора аренды не возбраняется устанавливать иные условия по отсрочке, если они не ухудшают положение арендатора по сравнению с данными требованиями.

Кроме того, предусматриваются меры поддержки собственников нежилых помещений. Субъектам РФ рекомендовано предоставить владельцам недвижимости, которые дали отсрочку по аренде, меры поддержки по налогу на имущество.

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