Boeing: Остановка предприятий в штате Вашингтон вынуждено продлевается

Руководство американской компании Boeing, чье производство было приостановлено 25 марта, объявило о продлении этого режима в штате Вашингтон. В заявлении указывается пока "неопределенный срок". Стремительное распространение коронавируса не дает возможности возобновить работу.

"Продление приостановки производственных операций касается всех объектов в Пьюджет-Саунд и Мозес-Лейк. Эти действия предпринимаются с учетом постоянного внимания компании Boeing к состоянию здоровья и безопасности работников, а также с учетом текущей оценки распространения COVID-19 в штате Вашингтон", - заявление компании приводит РИА Новости.

Принятое решение затронет примерно 30 тысяч рабочих. Всего же на объектах компании только в этом штате заняты порядка 70 тысяч специалистов. Те, кто могут работать удаленно, продолжат исполнять свои обязанности.

От пандемии нового вируса во всем мире уже пострадали свыше миллиона человек - данные приводит Всемирная организация здравоохранения.