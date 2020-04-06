Больницам в Канаде рекомендуют не выбрасывать одноразовые маски

Канадским медицинским учреждениям рекомендуют не выбрасывать использованные одноразовые медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) врачей. Глава министерства здравоохранения Канады Тереза Тэм заявила, что специалисты ведомства начали исследование, целью которого является поиск путей дезинфекции бывших в употреблении средств защиты для их повторного использования. С ее слов, необходимость в таких мерах связана с острой нехваткой СИЗ в Канаде.

В своем выступлении доктор Тэм отметила, что власти Канады прорабатывают всевозможные варианты по обеспечению врачей необходимыми средствами защиты. Это включает как закупки за рубежом, так и налаживание внутреннего производства. Но результаты этой работы проявятся только через неопределенное время, а маски нужны врачам уже сегодня. По мнению Тэм, решение проблемы повторного использования СИЗ может серьезно помочь в покрытии их дефицита.

"Думаю, что это одно из самых важных направлений нашей работы, которое позволит увеличить количество доступных СИЗ. Сейчас необходимо провести всю научную работу, чтобы обосновать возможность их дезинфекции", - заявила Тэм. Она также отметила, что руководителям канадских регионов следует обратить внимание на необходимость складирования медучреждениями использованных СИЗ. Глава канадского здравоохранения также подчеркнула, что в стране имеется достаточное количество организаций, которые смогут проводить дезинфекцию масок.

О проблеме с масками и другими СИЗ говорил в своем воскресном выступлении и премьер-министр страны Джастин Трюдо, обратив особое внимание на возникшие на этой почве трения с США. "Я должен сказать, что мы сделаем все возможное, чтобы обезопасить канадцев и мы сделаем это максимально конструктивно", - заявил Трюдо в ответ на решение властей США ограничить экспорт масок и других медицинских товаров в Канаду. Премьер также отметил, что рассчитывает напрямую побеседовать с президентом США Дональдом Трампом по этому поводу, намекнув на то, что Канада тоже "многое поставляет американцам".

В этом смысле Трюдо действительно есть чем ответить, поскольку Канада на самом деле довольно широко помогает Штатам в медицинском смысле. Местные СМИ пишут о канадских врачах и медсестрах, которые ежедневно трудятся в американских городах, таких как Детройт, расположенных в относительной близости от канадско-американской границы. Кроме того, Канада является одним из поставщиков базового сырья для расположенных в США фабрик по производству не только масок, но и других медицинских товаров.