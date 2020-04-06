В борьбе с коронавирусом врачам поможет искусственный интеллект

Чтобы узнать, каким пациентам с коронавирусной инфекцией требуется аппарат искусственной вентиляции легких, ученые Копенгагенского университета применили искусственный интеллект.

Они основываются на том, что системы на основе машинного обучения могут найти определенные тенденции и закономерности, которые не определить ручным расчетом. Робот анализирует целый ряд симптомов для выявления пациентов из группы риска.

Известно, что такие факторы как возраст, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с легкими, астма увеличивают риск летального исхода от вируса, но есть и другие факторы, связанные с развитием болезни. Иначе бы на больничную койку не попадали, к примеру, молодые люди.

По словам главного врача датских больниц Эспена Солема, у людей с коронавирусом наблюдается широкий спектр симптомов. Суперкомпьютер может обработать огромный объем данных, чтобы понять, что приводит к тяжелым последствиям от заражения вирусом: рентгеновские протоколы, тесты, медицинские записи, а также другие показатели состояния здоровья тех пациентов, которые уже выздоровели. Итогом станет выявление общих симптомов тяжелобольных и особенностей течения болезни.

После этого система получит данные от новых пациентов.

Суперкомпьютер обработает их, найдет соответствия, и таким образом выдаст прогноз дальнейшего состояния пациента. В случае, если болезнь идет по плохому сценарию, то система подсказывает врачу о необходимости подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.

Больницы могли бы использовать информацию, предоставленную искусственным интеллектом, чтобы знать, сколько пациентов будет нуждаться в ИВЛ и планировать свои ресурсы.