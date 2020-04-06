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06.04.2020 00:10
Рубрика: В мире

Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом

Текст: Константин Волков

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Фото: AP Photo/Peter Dejong
Заразившийся коронавирусом Джонсон рассказал о своем самочувствии

Решение о госпитализации было принято через 10 дней после того, как глава британского правительства объявил о том, что инфицирован коронавирусом.

Как заявили в резиденции премьера на Даунинг-стрит 10, Джонсона положили в больницу в качестве меры предосторожности. "Однако, - пишет The Guardian, - уже несколько дней ходят слухи, что его состояние ухудшается".

Речь идет, по всей видимости, о том, что у Джонсона сохраняется повышенная температура на протяжении всех десяти дней.

Кэрри Симондс, подруга Джонсона, которая сейчас беременна, объявила 4 апреля, что тоже болела коронавирусом, но сейчас выздоравливает.

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