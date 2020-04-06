Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 71-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 19 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 марта 2020 года

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2005, N 1, ст. 8; 2006, N 1, ст. 8; N 45, ст. 4627; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18; 2010, N 19, ст. 2291; N 40, ст. 4969; 2011, N 49, ст. 7030, 7039; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3473; N 31, ст. 4191; N 52, ст. 6983; 2014, N 43, ст. 5795; 2015, N 51, ст. 7252; 2016, N 1, ст. 26; N 7, ст. 911; N 27, ст. 4278; 2017, N 30, ст. 4458; N 47, ст. 6841; 2018, N 1, ст. 18; N 30, ст. 4557; N 49, ст. 7525; N 53, ст. 8430; 2019, N 30, ст. 4101, 4104; N 31, ст. 4454; N 40, ст. 5490; N 52, ст. 7797) следующие изменения:

1) в статье 78:

а) в пункте 8:

абзац первый после слов "находящиеся в собственности указанных юридических лиц" дополнить словами "(в случаях, установленных федеральными законами, на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными указанными юридическими лицами капитальными вложениями в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц или в государственной (муниципальной) собственности)";

абзац второй после слов "настоящего пункта," дополнить словами "на осуществление капитальных вложений и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества";

в абзаце третьем слова "за счет полученных средств" заменить словами "за счет средств, полученных на осуществление капитальных вложений и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а также закупки в целях строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, подлежащих в случаях, установленных федеральными законами, передаче в государственную (муниципальную) собственность,", после слов "за исключением" дополнить словами "субсидии на возмещение затрат, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и";

б) в пункте 81:

абзац первый после слов "В федеральном бюджете" дополнить словами ", а также в установленных федеральными законами случаях в бюджете субъекта Российской Федерации", дополнить словами ", субъекту Российской Федерации";

в подпункте 1 слова "энергетической и инженерной" заменить словами "энергетической, инженерной", слова "необходимые для реализации инвестиционных проектов, отобранных в соответствии с установленными федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации порядками и критериями к таким инвестиционным проектам" заменить словами "а также иной инфраструктуры в случаях, предусмотренных федеральными законами, необходимые для реализации инвестиционных проектов, отобранных или определенных в соответствии с установленными федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации порядками отбора или критериями определения таких инвестиционных проектов";

подпункт 2 дополнить словами ", находящиеся в собственности указанных юридических лиц, а также в случаях, установленных федеральными законами, в объекты инфраструктуры, находящиеся в государственной (муниципальной) собственности";

в) пункт 82 после слов "Правительства Российской Федерации," дополнить словами "высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,";

г) в пункте 83:

в подпункте 1 слова "значений показателей результативности предоставления субсидий" заменить словами "результатов предоставления субсидий (иных показателей)";

подпункт 3 дополнить словами ", либо обременение указанных объектов инфраструктуры иными способами, установленными законодательством Российской Федерации, в определенных федеральными законами случаях, в том числе предусматривающих безвозмездную передачу таких объектов в государственную (муниципальную) собственность, либо отсутствие обременения указанных объектов инфраструктуры в случаях, предусмотренных федеральными законами";

подпункт 4 после слов "объектов инфраструктуры" дополнить словами ", за исключением подлежащих в случаях, установленных федеральными законами, передаче в государственную (муниципальную) собственность,";

подпункт 5 после слов "обеспечение получателями субсидий" дополнить словами "в случаях, предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности,", слова "в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности" исключить;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) соблюдение получателями субсидий при осуществлении закупок проектных, изыскательских работ, работ по строительству (реконструкции) объектов инфраструктуры положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случаях, если источником финансового обеспечения таких закупок являются субсидии, предоставляемые на цели, указанные в подпункте 1 пункта 81 настоящей статьи, а также если условием предоставления субсидий на цели, указанные в подпункте 2 пункта 81 настоящей статьи, является передача объектов инфраструктуры в государственную (муниципальную) собственность;";

д) в пункте 84 слова "из федерального бюджета" заменить словами "из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации";

2) в статье 783:

а) в пункте 1:

в подпункте 1 слова "в подпункте 3" заменить словами "в подпунктах 3 и 31";

дополнить подпунктом 31 следующего содержания:

"31) на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями капитальными вложениями в объекты капитального строительства, находящиеся в их собственности или в государственной (муниципальной) собственности, в случаях, установленных федеральными законами;";

б) в пункте 4:

подпункт 1 после слов "финансового обеспечения" дополнить словом "(возмещения)", слова "требования к показателям результативности их предоставления" заменить словами "результаты предоставления субсидий (иные показатели)";

в подпункте 3 слова "значений показателей результативности предоставления субсидий" заменить словами "результатов предоставления субсидий (иных показателей)";

в) подпункт 1 пункта 8 после слов "указанные в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи," дополнить словами "а также закупок в целях строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, указанных в подпункте 31 пункта 1 настоящей статьи, подлежащих в установленных федеральными законами случаях передаче в государственную (муниципальную) собственность,";

г) в пункте 9:

в подпункте 2 после слов "финансового обеспечения" дополнить словом "(возмещения)", слова "значения показателей результативности предоставления субсидии" заменить словами "результаты предоставления субсидии (иные показатели)";

в подпункте 6 слова "значений показателей результативности предоставления субсидий" заменить словами "результатов предоставления субсидии (иных показателей)";

3) в пункте 101 статьи 161 слова "иной организации" заменить словами "иному государственному (муниципальному) учреждению";

4) в статье 1742:

а) в пункте 1 слова "пунктом 4 настоящей статьи" заменить словами "настоящей статьей";

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств осуществляется с учетом действующих и неисполненных обязательств при первоочередном планировании бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств.";

5) пункт 3 статьи 219 дополнить абзацем следующего содержания:

"Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные обязательства в объеме, не превышающем разницы между доведенными до него соответствующими лимитами бюджетных обязательств и принятыми, но неисполненными бюджетными обязательствами.";

6) пункт 21 статьи 2661 дополнить абзацами следующего содержания:

"Федеральное казначейство также на основании поручений Министерства финансов Российской Федерации осуществляет контроль в соответствии со статьей 2692 настоящего Кодекса в отношении:

финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств бюджетов субъектов Российской Федерации, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета;

юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей (с учетом положений пункта 2 настоящей статьи), которым предоставлены средства из бюджетов субъектов Российской Федерации, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета.";

7) в статье 2702:

а) в пункте 2:

в абзаце первом слово "бюджетных" заменить словами "в пределах компетенции органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля", слово "бюджетному" заменить словами "указанному в представлении";

в подпунктах 1 и 2 слово "бюджетного" исключить;

б) в абзаце первом пункта 3 слово "бюджетного" исключить;

в) в пункте 5 слово "бюджетных" исключить.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин