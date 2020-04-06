Цены на жилье снизятся, если карантин затянется до середины лета

Спрос на жилье в 2020 году снизится минимум на 5-10%, считают аналитики Кредитного рейтингового агентства НКР. Эксперты составили три варианта сценариев падения спроса на жилую недвижимость из-за эпидемии коронавируса и сложного положения в экономике.

Последствия для отрасли жилищного строительства будут зависеть от продолжительности кризиса. Если режимы карантина и самоизоляции будут сохраняться лишь в апреле-мае, то уже в третьем квартале нынешнего года может начаться полноценное восстановление спроса на недвижимость. В апреле-июне застройщики будут проводить акции и предлагать скидки. При этом цены на первичном рынке по итогам года останутся на уровне конца 2019 года: застройщики временно сократят предложение, чтобы поддержать комфортный для себя уровень цен.

Негативный сценарий предполагает окончание карантинных мер не ранее середины 2020 года. В таком случае падение объемов рынка сохранится и во втором полугодии, так как заметная доля населения лишится существенной части доходов, которые начнут восстанавливаться не ранее IV квартала 2020 года. Для поддержания текущих объемов продаж застройщикам придется снижать цены (на 10% и более) и жертвовать частью рентабельности.

Кризисный сценарий предполагает отмену карантина не ранее сентября 2020 года, что приведет к падению спроса на жилье на 25% и более. Вероятно еще более заметное снижение цен строительными компаниями (на 20-30%) для поддержания максимально возможного в этих условиях уровня продаж. Последующее восстановление спроса и цен может занять от двух до четырех лет.

В негативном сценарии средние и мелкие застройщики, особенно в регионах со слабым платежеспособным спросом, сразу же столкнутся с существенными проблемами, значительная часть их может обанкротиться еще до начала затяжного кризиса.

Как отмечают аналитики, историческая динамика рынка показывает, что цены на первичную недвижимость не подвержены прямому влиянию изменения ВВП. Но высокую чувствительность имеют объемы сделок: например, в кризисном 2014 году падение спроса превысило 20% по сравнению с предыдущим периодом, если исключить сезонность и резкое увеличение продаж в первый период кризиса, когда население стремилось защитить сбережения.

Как считают в НКР, банки не будут существенно повышать ставки по ипотечным кредитам и будут соблюдать рекомендации ЦБ в рамках объявленных мер поддержки кредитования. Но может снизиться доля одобренных заявок для заемщиков из наиболее пострадавших отраслей: туризм, гостиничный бизнес, авиаперевозки, реклама, общественное питание и другие услуги, непродовольственный ритейл.