Распоряжение правительства Челябинской области от 6 апреля 2020 года № 191-рп "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Челябинской области"

В соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)":

1. Определить организации, осуществляющие деятельность на территории Челябинской области, на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Организации, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, при осуществлении своей деятельности обязаны выполнять профилактические мероприятия согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер





Приложение 1 к распоряжению Правительства Челябинской области от 6 апреля 2020 года № 191-рп

Организации, осуществляющие деятельность на территории Челябинской области, на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Непрерывно действующие организации.

2. Медицинские и аптечные организации и организации, обеспечивающие непрерывность их производственно-технологической деятельности.

3. Организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости.

4. Организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения.

5. Организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

6. Организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).

7. Организации социального обслуживания, включая волонтерские.

8. Организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения.

9. Организации, осуществляющие производство пищевых продуктов, напитков, одежды, обуви, машин и оборудования, готовых металлических изделий, специальной техники, мебели.

10. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности.

11. Организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения.

12. Организации атомной отрасли.

13. Строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей, осуществляющие промышленное и жилищное строительство, осуществляющие инженерные изыскания, проектирование, строительство, реконструкцию объектов административного, социального и спортивного назначения, инженерной инфраструктуры, выполняющие текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, а также организации, осуществляющие материально-техническое снабжение указанной сферы.

14. Организации, деятельность которых связана с организацией и производством работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, в том числе непрерывно действующие организации в сфере дорожного хозяйства (органы управления дорожным хозяйством, владельцы автомобильных дорог общего пользования), организации, имеющие принятые обязательства в рамках гражданско-правовых договоров в отношении автомобильных дорог общего пользования, операторы системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, организации, имеющие непосредственное отношение к деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, включая поставщиков и производителей материалов и оборудования.

15. Организации сельскохозяйственной отрасли, занятые на весенних полевых работах, в том числе организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции всех видов, организации сельскохозяйственного машиностроения.

16. Организации, осуществляющие реализацию товаров, необходимых для проведения весенних полевых работ, в том числе сельскохозяйственной техники и оборудования, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, удобрений, средств защиты растений, биологических препаратов и стимуляторов роста растений, а также организации, обеспечивающие транспортно-логистические операции по сельскохозяйственным культурам, в том числе по зерновым, зернобобовым и масличным культурам.

17. Организации, создающие условия для функционирования товаропроводящей сети, снабжающей население продовольственными товарами, товарами первой необходимости, а также объектов, связанных с осуществлением дистанционной торговли (интернет-магазины, телефонные службы заказа и другие):

пункты выдачи заказов интернет-магазинов, службы доставки заказов, курьерские службы;

строительные, ремонтные, сервисные организации, задействованные в оснащении и ремонте объектов товаропроводящей сети;

распределительные центры, оптовые рынки, склады и иные объекты торговой инфраструктуры, включая розничные рынки;

производители фасовочных и упаковочных материалов, в том числе соответствующих полиграфических комплексов, организации, которые оказывают услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги;

необходимой инфраструктуры, обеспечивающей своевременный ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, прежде всего грузового.

18. Организации, осуществляющие медицинский осмотр и оформление личных медицинских книжек.

19. Организации, выпускающие средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха, а также предприятия, выпускающие материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их производства.

20. Организации в сфере обращения с отходами производства и потребления.

21. Организации, осуществляющие жилищно-коммунальное обслуживание населения.

22. Организации системы нефтепродуктообеспечения.

23. Организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения, грузовые перевозки.

24. Организации, предоставляющие услуги по стоянке транспортных средств, буксировке транспортных средств.

25. Организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, и организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных сетей.

26. Организации, являющиеся исполнителями по государственным и муниципальным контрактам, в том числе в рамках реализации мероприятий национальных проектов и государственных программ.

27. Организации, обеспечивающие исполнение государственного оборонного заказа.

28. Организации, входящие в перечень системообразующих организаций российской экономики, а также организации, особо значимые для функционирования экономики и системы управления Челябинской области (по отдельному решению Правительства Челябинской области).

29. Организации, осуществляющие мероприятия по охране лесов от пожаров, в том числе выполняющие работы по обеспечению пожарной безопасности в лесах и тушению лесных пожаров, лесной охраны, проводящие лесовосстановительные и лесозаготовительные работы.

30. Организации, осуществляющие пользование недрами, переработку полезных ископаемых, транспортировку и реализацию получаемой продукции.

31. Организации в сфере газоснабжения.

32. Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

33. Организации, учредителями которых являются органы исполнительной власти Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по решению учредителя).

34. Организации общественного питания, осуществляющие обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставку заказов.

35. Организации, осуществляющие продажу товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, либо на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций.

36. Организации, осуществляющие производство, поставку и дистрибуцию:

автозапчастей;

товаров для пожаротушения;

электрического оборудования, кабельной продукции;

электронного, компьютерного оборудования, программных продуктов и программного обеспечения;

средств связи, включая сотовые телефоны;

водопроводного, отопительного, сантехнического оборудования и арматуры.

37. Организации, осуществляющие оказание следующих видов услуг (на условиях предварительной записи):

по ремонту, обслуживанию и мойке автотранспортных средств;

по ремонту электроники и крупной бытовой техники, сантехники;

санитарно-гигиенической обработки помещений;

ритуальные услуги;

услуги по химической чистке, услуги прачечных;

услуги по лечению и содержанию животных (в части обеспечения режима кормления и уборки), уходу за животными (гостиницы для животных, специализированные места содержания животных);

стоматологические услуги;

услуги по подбору и/или ремонту очков (контактных линз).

38. Нотариусы (на условиях предварительной записи).

39. Организации, оказывающие охранные услуги.

40. Организации, осуществляющие подготовку, выпуск и распространение электронных и печатных средств массовой информации.

41. Организации, оказывающие услуги такси.

42. Организации, обеспечивающие непрерывность производственно-технологической деятельности организаций, на деятельность которых не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" с учетом принятых решений Правительства Челябинской области, а также организации, находящиеся с ними в кооперационных и (или) технологических цепочках, подтвержденных заключенными договорами (контрактами).

Примечание: к организациям, указанным в настоящем приложении, относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства.





Приложение 2 к распоряжению Правительства Челябинской области от 6 апреля 2020 года № 191-рп

Профилактические мероприятия, которые обязаны выполнять организации, осуществляющие деятельность на территории Челябинской области, на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Руководителям организаций:

1. Обеспечить выполнение всех профилактических мероприятий, предусмотренных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее именуется - Роспотребнадзор), в том числе:

при входе работников в организацию (предприятие) - возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов как ручных, так и автоматических (при большом потоке проходящих), или дезинфицирующими салфетками, с обеспечением схемами (памятками) по обработке рук, рабочих мест и контроля за выполнением данной процедуры;

контроль температуры тела работников при входе их в организацию (предприятие) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

контроль температуры тела должен быть организован без очередей, расстояние между работниками, проходящими термометрию, должно быть не менее 1,5 метра. Для этой цели в пиковые часы должны быть предусмотрены дополнительные пропускные пункты, оборудованные измерительной аппаратурой, внесены изменения в график начала рабочей смены различных подразделений (скользящий график), исключающий создание очередей;

контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому;

контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и контактных при выявлении случая заболевания на производстве согласно предписанию органов Роспотребнадзора;

информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены (режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня) и создание условий для выполнения работниками этих требований на производстве;

качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия (согласно инструкции к зарегистрированному дезинфицирующему препарату), уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнат приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнат и оборудования для занятия спортом и других), во всех помещениях с кратностью обработки не менее двух раз за смену;

наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски);

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности) с учетом требований инструкции по использованию облучателей в зависимости от объема обрабатываемых помещений;

отказ от проведения корпоративных мероприятий в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия.

2. В зависимости от условий питания работников:

1) при наличии столовой для питания работников обеспечить:

использование посуды однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке;

при использовании посуды многократного применения - проведение обработки на специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 градусов Цельсия в течение 90 минут, или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия (в соответствии с инструкцией к зарегистрированному средству);

2) при отсутствии столовой:

запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате - комнате приема пищи;

при отсутствии комнаты приема пищи предусмотреть выделение помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды, жидкого мыла и индивидуальных полотенец), обеспечив его ежедневную уборку после обеденного перерыва с помощью дезинфицирующих средств.

3. Воздержаться от направления своих работников в служебные командировки за пределы Российской Федерации, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях.

4. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и другие) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте.

5. Оказывать содействие работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

6. При поступлении запроса Роспотребнадзора незамедлительно представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией (COVID-19).

7. При поступлении информации от Роспотребнадзора о заболевании работника коронавирусной инфекцией (COVID-19) организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник.

8. Организовать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования.

9. Исполнять запрет на привлечение к работе работника, получившего постановление Роспотребнадзора об изоляции.

10. Обеспечить социальную дистанцию в 1,5 метра между работниками при осуществлении производственных процессов и взаимодействии с посетителями.

11. Предоставлять работнику справку в свободной форме (заверенную в установленном порядке копию приказа), в которой отражается факт трудоустройства у соответствующего работодателя, привлечения к работе в период нерабочих дней.

12. Обеспечить принятие решений об:

установлении минимально необходимой численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования организации;

установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы.

13. Обеспечить на вверенных им объектах соблюдение требований законодательства в области антитеррористической защищенности, промышленной, транспортной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил.

14. В случае невыполнения профилактических мероприятий, указанных в настоящем приложении, руководитель организации несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.







