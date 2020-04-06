"Четырехглазый". Стало известно, каким может стать следующий iPhone

iPhone следующего поколения, который Apple, вероятно, покажет осенью 2020 года, получит систему камер, в которую будет встроен датчик LiDAR - как в новом iPad Pro, представленном в марте.

Свое место сканер LiDAR, предназначенный для определения расстояния до окружающих предметов, займет в квадратном блоке камер. Актуальные модели iPhone 11 Pro и Pro Max имеют по три "глазка" камер - телезум, основной и ультраширокий.

Блог Concepts iPhone опубликовал информацию о датчике расстояния со ссылкой на то, что эти сведения были обнаружены в коде iOS 14. Последнюю, как ожидается, продемонстрируют на июньской конференции Apple WWDC.