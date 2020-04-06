Число случаев COVID-19 в Киргизии за сутки возросло на треть. Буквально за сутки в республике выявили еще 69 зараженных коронавирусом. Таким образом, утром 6 апреля опасную инфекцию диагностировали у 216 человек. Вчера в Киргизии насчитывалось всего 147 случаев COVID-19.

По словам министра здравоохранения Киргизии Сабиржана Абдикаримова, все новые случаи выявлены в обсервациях, куда помещали людей, контактировавших с теми, кто вернулся с инфекцией из-за границы. В подавляющем большинстве (60 случаев) коронавирус обнаружен при тестировании жителей южных регионов, где пока фиксируется наибольшее количество зараженных COVID-19.

- Так как все случаи выявлены в обсервациях, повода для беспокойства нет, - заявил глава минздрава. - Эти люди уже госпитализированы.

За две недели, прошедшие с момента выявления первого зараженного COVID-19 на территории Киргизии, от инфекции скончались четверо человек. Причем, двое из них - в течение последних суток. Еще десять - выздоровели и выписаны из больниц.

Угроза распространения коронавируса вынудила власти Киргизии принять беспрецедентные меры. В крупных городах и нескольких районах ввели режим чрезвычайной ситуации и комендантский час. Движение транспорта и граждан ограничено.