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06.04.2020 21:04
Рубрика: В мире

Число жертв коронавируса в США превысило 10 тысяч человек

Текст: Юрий Когалов

В США скончались 10335 человек, у которых был диагностирован коронавирус нового типа. Такие данные опубликовал Университет Джона Хопкинса, ведущий статистику развития пандемии COVID-19 по всему миру.

Фото: REUTERS
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По данным департамента по делам ветеранов США, это количество превышает число погибших в шести войнах, которые вели США. В результате революции, войны 1812 года, мексиканской войны, индейских войн, испано-американской войны и операции "Буря в пустыне" погиб 9961 американский солдат.

Число инфицированных в Соединенных Штатах достигло 347003 человек.

Напомним, заболевание, вызываемое новым коронавирусом, было зафиксировано в конце декабря прошлого года в Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку пандемией. По последним данным, в мире заразились более 1,2 миллиона человек, свыше 70 тысяч заболевших скончались.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

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