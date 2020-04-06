Число жертв коронавируса в США превысило 10 тысяч человек

В США скончались 10335 человек, у которых был диагностирован коронавирус нового типа. Такие данные опубликовал Университет Джона Хопкинса, ведущий статистику развития пандемии COVID-19 по всему миру.

По данным департамента по делам ветеранов США, это количество превышает число погибших в шести войнах, которые вели США. В результате революции, войны 1812 года, мексиканской войны, индейских войн, испано-американской войны и операции "Буря в пустыне" погиб 9961 американский солдат.

Число инфицированных в Соединенных Штатах достигло 347003 человек.

Напомним, заболевание, вызываемое новым коронавирусом, было зафиксировано в конце декабря прошлого года в Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку пандемией. По последним данным, в мире заразились более 1,2 миллиона человек, свыше 70 тысяч заболевших скончались.