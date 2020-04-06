Депутаты предложат Мишустину помочь потерявшим работу из-за коронавируса

Депутаты фракции "Справедливая Россия" на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным предложат новый пакет мер, включая введение прямой финансовой поддержки потерявших работу на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил журналистам лидер фракции Сергей Миронов.

Совещание пройдет 7 апреля в режиме видеоконференции. По его словам, будет предложено расширить меры соцподдержки.

Всего будет озвучено двадцать инициатив. Среди них - предложение о прямой финансовой помощи для граждан с низкими доходами или вовсе потерявших работу, рассказал Миронов.

В числе прочего, депутаты также предложат отменить большинство платежей на срок до года для получателей кредитных и налоговых каникул для бизнеса.