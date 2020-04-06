Диетолог рассказала, как похудеть на изоляции за два месяца

До начала лета осталось два месяца и есть все основания считать, что режим самоизоляции будет отменен. Впрочем диетологи считают, что даже в режиме изоляции можно сохранить хорошую фигуру и даже похудеть к 1 июня.

В первую очередь специалисты считают, что следует ограничить рацион питания до 1500 - 3000 ккал в сутки.

"В пределах 1200 ккал можно составить удивительно вкусный и насыщенный рацион с пятиразовым питанием - с первым, вторым, третьим блюдом и компотом, причем в меню могут быть молочные каши, творог, мясо и даже бутерброд", - заявила изданию aif.ru врач-диетолог, гастроэнтеролог Светлана Исакова.

При таком рационе за месяц можно похудеть в среднем на 3-6 килограммов.

Кроме изменения рациона питания врач советует также заниматься физкультурой, что позволит провести коррекцию фигуры. Чтобы "сжигать" жир и придать рельеф фигуре, нужны интервальные тренировки. Помимо интенсивности, важна длительность тренировки - не менее 20 минут. Далее старайтесь довести время тренировки до 40 минут.