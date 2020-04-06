Предрекать полный коллапс глобализации - весьма опрометчиво. Глобальные вызовы будут требовать глобальных ответов - адекватных и быстрых.
Прошедшая недавно онлайн-встреча лидеров стран G20 подтвердила приверженность мировым институтам в виде МВФ, ВТО и расширению полномочий ВОЗ. Лидеры "большой двадцатки" согласились координировать монетарную политику и меры социальной защиты, совместно разрабатывать вакцину и придерживаться единой политики распределения тестов.
Антониу Гуттериш, генеральный секретарь ООН, призвал к отмене экономических и финансовых санкций. Об этом же говорил председатель КНР Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин призвал к открытию "зеленых коридоров" для медицинских товаров, технологий и финансовых транзакций для их закупок, и это предложение получило поддержку. Все это вкупе демонстрирует, что санкционная, протекционистская политика потерпела моральное, психологическое поражение.
Продолжается тренд на ренационализацию государств. Реальные проблемы требуют быстрых практических решений - нужны нелинейные подходы, управление на опережение. Разговоры об "общих ценностях" можно оставить в прошлом. Страх перед переменами и отсутствие системного видения приводят к поздней оценке рисков и провалам.
Тому в мире уже много примеров - жертвой COVID-19 стала Шенгенская зона, временно приостановлено действие Пакта финансово-экономической стабильности (Маастрихт), Северная Европа не хочет участвовать в гарантиях суверенных долгов Южной Европы, испытываются на прочность отношения США и Великобритании. Впрочем, коронавирус оказался гораздо большей "скрепой", чем что-либо еще. Продолжающееся противостояние США и Китая не помешало Трампу 28 марта консультироваться по телефону с Си Цзиньпином по поводу китайского опыта борьбы с эпидемией. Есть пропаганда, а есть жизнь.
Китайские финансовые власти прекрасно понимают, что кроме облигаций американского казначейства и доллара сегодня нет других низкорисковых активов, пускай даже с отрицательной доходностью. А американские финансисты - что Китай будет вытаскивать мировую экономику из кризиса. Goldman Sachs и Morgan Stanley с 1 апреля получили одобрение регуляторов на приобретение контрольных пакетов в двух крупнейших китайских финансовых компаниях, а BlackRock и JPMorgan нарастили инвестиции в Китае - все в соответствии с подписанным в январе торговым соглашением между Пекином и Вашингтоном.
В целом эпидемиологическая угроза, очевидно, займет большое место в общественном сознании, как когда-то террористическая угроза после событий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Вполне вероятно, в аэропортах появится биометрический контроль - как дополнение к существующим протоколам авиационной безопасности.
Вырастут инвестиции в устойчивость национальных систем здравоохранения. Можно предположить, что в число стандартов экономической устойчивости войдут новые показатели. Например, индикатором качества предпринимательской среды может стать число реанимационных коек на 100 тысяч населения. Количество таковых сейчас составляет 30 штук в Германии и всего 6 в Великобритании.
Очевидное ускорение получили IT, сектор телекоммуникаций, онлайн-сервисы, производство и продажа цифрового контента, гиг-экономика (работа через цифровые платформы по контракту). Взрывной рост у дистанционного обучения - в мире уже 770 млн учащихся затронуты карантином.
Бюро статистики труда полагает, что в США 29% рабочей силы могут работать в удаленном доступе. Согласно исследованиям, работа из дома на треть эффективнее и в два раза дешевле. Лучше всего к работе в удаленном доступе оказались готовы высокоспециализированные сотрудники в сфере услуг - финансовые и юридические услуги, консалтинг, образование.
В посткоронавирусной экономике доля работающих удаленно может быстро превысить 1/3. А это означает постепенную поляризацию доходов и снижение социальной сплоченности. Дешевая рабочая сила больше не будет конкурентным преимуществом.
К списку "победителей" вследствие наступивших изменений добавится, вероятно, сектор коммунальных услуг, так как все больше людей сидят дома, и, безусловно, сфера здравоохранения. Зато список проигравших практически бесконечен. Это все отрасли и рынки, так или иначе связанные с материальным потреблением: от добычи и переработки сырья до автомобилестроения.
"Ответственное развитие" - вот какой может стать новая парадигма общественной динамики. Основной станет ориентация на нематериальное производство и потребление. В фокус внимания попадут неограниченные ресурсы - интеллектуальные, творческие и природные, а также использование природоподобных технологий.