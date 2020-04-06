Пандемия ускорит те структурные сдвиги, которые уже наметились в обществе, экономике, глобальном управлении, политике. Но сверхдраматических посткризисных изменений не будет, как и после эпидемии "испанки" в 1918-1920 гг.

Предрекать полный коллапс глобализации - весьма опрометчиво. Глобальные вызовы будут требовать глобальных ответов - адекватных и быстрых.

Прошедшая недавно онлайн-встреча лидеров стран G20 подтвердила приверженность мировым институтам в виде МВФ, ВТО и расширению полномочий ВОЗ. Лидеры "большой двадцатки" согласились координировать монетарную политику и меры социальной защиты, совместно разрабатывать вакцину и придерживаться единой политики распределения тестов.

Антониу Гуттериш, генеральный секретарь ООН, призвал к отмене экономических и финансовых санкций. Об этом же говорил председатель КНР Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин призвал к открытию "зеленых коридоров" для медицинских товаров, технологий и финансовых транзакций для их закупок, и это предложение получило поддержку. Все это вкупе демонстрирует, что санкционная, протекционистская политика потерпела моральное, психологическое поражение.

Предрекать коллапс глобализации рано, глобальные вызовы будут требовать глобальных ответов

Продолжается тренд на ренационализацию государств. Реальные проблемы требуют быстрых практических решений - нужны нелинейные подходы, управление на опережение. Разговоры об "общих ценностях" можно оставить в прошлом. Страх перед переменами и отсутствие системного видения приводят к поздней оценке рисков и провалам.

Тому в мире уже много примеров - жертвой COVID-19 стала Шенгенская зона, временно приостановлено действие Пакта финансово-экономической стабильности (Маастрихт), Северная Европа не хочет участвовать в гарантиях суверенных долгов Южной Европы, испытываются на прочность отношения США и Великобритании. Впрочем, коронавирус оказался гораздо большей "скрепой", чем что-либо еще. Продолжающееся противостояние США и Китая не помешало Трампу 28 марта консультироваться по телефону с Си Цзиньпином по поводу китайского опыта борьбы с эпидемией. Есть пропаганда, а есть жизнь.

Китайские финансовые власти прекрасно понимают, что кроме облигаций американского казначейства и доллара сегодня нет других низкорисковых активов, пускай даже с отрицательной доходностью. А американские финансисты - что Китай будет вытаскивать мировую экономику из кризиса. Goldman Sachs и Morgan Stanley с 1 апреля получили одобрение регуляторов на приобретение контрольных пакетов в двух крупнейших китайских финансовых компаниях, а BlackRock и JPMorgan нарастили инвестиции в Китае - все в соответствии с подписанным в январе торговым соглашением между Пекином и Вашингтоном.

В целом эпидемиологическая угроза, очевидно, займет большое место в общественном сознании, как когда-то террористическая угроза после событий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Вполне вероятно, в аэропортах появится биометрический контроль - как дополнение к существующим протоколам авиационной безопасности.

Вырастут инвестиции в устойчивость национальных систем здравоохранения. Можно предположить, что в число стандартов экономической устойчивости войдут новые показатели. Например, индикатором качества предпринимательской среды может стать число реанимационных коек на 100 тысяч населения. Количество таковых сейчас составляет 30 штук в Германии и всего 6 в Великобритании.

В посткоронавирусной экономике доля работающих удаленно может быстро превысить треть

Очевидное ускорение получили IT, сектор телекоммуникаций, онлайн-сервисы, производство и продажа цифрового контента, гиг-экономика (работа через цифровые платформы по контракту). Взрывной рост у дистанционного обучения - в мире уже 770 млн учащихся затронуты карантином.

Бюро статистики труда полагает, что в США 29% рабочей силы могут работать в удаленном доступе. Согласно исследованиям, работа из дома на треть эффективнее и в два раза дешевле. Лучше всего к работе в удаленном доступе оказались готовы высокоспециализированные сотрудники в сфере услуг - финансовые и юридические услуги, консалтинг, образование.

В посткоронавирусной экономике доля работающих удаленно может быстро превысить 1/3. А это означает постепенную поляризацию доходов и снижение социальной сплоченности. Дешевая рабочая сила больше не будет конкурентным преимуществом.

К списку "победителей" вследствие наступивших изменений добавится, вероятно, сектор коммунальных услуг, так как все больше людей сидят дома, и, безусловно, сфера здравоохранения. Зато список проигравших практически бесконечен. Это все отрасли и рынки, так или иначе связанные с материальным потреблением: от добычи и переработки сырья до автомобилестроения.

"Ответственное развитие" - вот какой может стать новая парадигма общественной динамики. Основной станет ориентация на нематериальное производство и потребление. В фокус внимания попадут неограниченные ресурсы - интеллектуальные, творческие и природные, а также использование природоподобных технологий.