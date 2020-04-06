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Джоан Роулинг рассказала, что обнаружила у себя симптомы коронавируса

Новости
    06.04.2020, 21:05
Текст:   Кузьма Домов

Знаменитая британская детская писательница Джоан Роулинг, которая недавно открыла веб-портал, посвященный Гарри Поттеру и призванный разнообразить досуг детей, вынужденных находиться в четырех стенах из-за режима самоизоляции, рассказала о том, что сама испытывала все симптомы, сопутствующие этому заболеванию. Ее недомогание длилось две недели, но тест она не проходила. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Тем не менее главная цель ее обращения к широкой аудитории, заключалась не столько в желании рассказать о постигшем ее недуге, сколько порекомендовать видео, в котором медицинский работник одной из британских больниц рассказывает о дыхательной технике, которая помогла ей в борьбе с вирусом и призвана не допустить развитие пневмонии.

После этого сообщения на писательницу обрушился вал сообщений с благодарностями и пожеланиями скорейшего выздоровления. Автор одной из самых читаемых детских книг нового столетия поблагодарила неравнодушных, заверила их в том, что чувствует себя в полном порядке и еще раз напомнила, что овладение правильной техникой дыхания ничего не стоит, но может помочь ее читателям и их близким.

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