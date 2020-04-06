Джоан Роулинг рассказала, что обнаружила у себя симптомы коронавируса

Знаменитая британская детская писательница Джоан Роулинг, которая недавно открыла веб-портал, посвященный Гарри Поттеру и призванный разнообразить досуг детей, вынужденных находиться в четырех стенах из-за режима самоизоляции, рассказала о том, что сама испытывала все симптомы, сопутствующие этому заболеванию. Ее недомогание длилось две недели, но тест она не проходила. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Тем не менее главная цель ее обращения к широкой аудитории, заключалась не столько в желании рассказать о постигшем ее недуге, сколько порекомендовать видео, в котором медицинский работник одной из британских больниц рассказывает о дыхательной технике, которая помогла ей в борьбе с вирусом и призвана не допустить развитие пневмонии.

Thank you for your kind and lovely messages! I really am completely recovered and wanted to share a technique that’s recommended by doctors, costs nothing, has no nasty side effects but could help you/your loved ones a lot, as it did me. Stay safe, everyone x — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020

После этого сообщения на писательницу обрушился вал сообщений с благодарностями и пожеланиями скорейшего выздоровления. Автор одной из самых читаемых детских книг нового столетия поблагодарила неравнодушных, заверила их в том, что чувствует себя в полном порядке и еще раз напомнила, что овладение правильной техникой дыхания ничего не стоит, но может помочь ее читателям и их близким.