ЕАКОП присоединилась к Международной федерации организаций по правам на воспроизведение визуального искусства IFRRO

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) стала полноправным членом Международной федерации организаций по правам на воспроизведение визуального искусства (IFRRO). Сотрудничество открывает новые возможности для развития сферы управления репродукционными правами на объекты визуального искусства в Евразийском регионе с учетом международной экспертизы и опыта других стран.

IFRRO special session on EU Copyright Directive implementation: https://t.co/aWt29gm15N pic.twitter.com/JqTGmV9gIF — IFRRO (@IFRRO) March 3, 2020

Членство в организации дает ЕАКОП доступ к внутренним ресурсам IFRRO и широкой сети международных партнеров - национальных и региональных обществ по коллективному управлению правами (ОКУП). Таким образом, ЕАКОП получит инструменты для более эффективной защиты интересов региональных авторов и правообладателей на глобальном рынке. Решение о сотрудничестве также отвечает стратегическим целям IFRRO по продвижению легального использования текстовых и графических авторских произведений и борьбе с их несанкционированным копированием по всему миру. Основной задачей организации является развитие системы коллективного управления правами через ОКУПы и обеспечение собственной деятельности авторов и издателей.

На данном этапе расширение международного присутствия ЕАКОП - важный шаг для создания сильного регионального института, способного адекватно представлять интересы авторов на глобальной арене, отметил генеральный секретарь Евразийской конфедерации обществ правообладателей, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский. "Если мы хотим добиваться конкретных результатов, то нам необходимо взаимодействовать с другими крупными игроками, налаживать новые партнерские связи, обмениваться опытом и информацией о лучших практиках. Нам тоже есть что показать нашим иностранным коллегам - это и блокчейн-инфраструктура рынка интеллектуальной собственности IPChain, и программные комплексы, и цифровые сервисы по депонированию, управлению и монетизации прав на нематериальные активы. Членство в IFRRO стало логическим продолжением нашей стратегии развития, и мы высоко оцениваем перспективы дальнейшей совместной работы", - сказал Кричевский.

В свою очередь, исполнительный директор IFRRO Каролин Морган также обратила внимание на то, что вместе организации смогут усилить управление правами на воспроизведение текстовых и визуальных произведений в Евразийском регионе: "Сейчас в ЕАКОП состоит 15 членов из девяти стран, которые совместно работают над продвижением системы коллективного лицензирования в регионе и с этой целью создали эффективные технологические решения управления правами. IFRRO приветствует ЕАКОП в организации и ценит открывшиеся возможности по расширению нашей глобальной сети партнеров, что позволит нам и в дальнейшем обмениваться идеями и опытом для предоставления наилучшей защиты авторам и издателям по всему миру".

Как объяснил генеральный директор УПРАВИС Эрик Вальдес-Мартинес, чаще всего именно авторы и правообладатели в сфере визуального искусства становятся наименее защищенными: "Современные технологии позволяют быстро копировать и распространять практически любой контент, попавший в сеть. Больше всего это ударяет по отдельным художникам, фотографам, иллюстраторам и другим творцам. Непосредственное участие ЕАКОП в работе IFRRO поможет организации и ее членам получить колоссальный опыт в области защиты интересов авторов и максимально грамотно применить его в регионе с учетом последних международных стандартов и практик. ЕАКОП также сможет поделиться своими технологическими разработками с сообществом IFRRO. Так что, думаю, нам предстоит большая и продуктивная работа в интересах каждой организации".

Международная федерация организаций по правам на воспроизведение визуального искусства (IFRRO) - крупнейшая международная сеть организаций коллективного управления правами авторов, создателей визуальных произведений и издателей. IFRRO занимается систематической поддержкой ОКУПов по всему миру, в том числе оказывает содействие при обмене информацией и опытом среди участников, создании профильных рабочих групп, разработке и внедрении эффективных бизнес-моделей, универсальных стандартов, а также методов передачи прав и распределения вознаграждений между авторами и издателями. IFRRO активно занимается лоббированием интересов своих членов на национальных и международных площадках, является организатором крупных профильных конференций и образовательных мероприятий, в том числе в партнерстве со Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO).

На данный момент в IFRRO состоит более 90 организаций по управлению репродукционными правами, а также около 55 национальных и международных ассоциаций авторов, создателей визуальных произведений и издателей.

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) - международная неправительственная организация, в состав которой входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав в странах - членах Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, странах БРИКС и иных странах.