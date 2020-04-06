Использовать специальные маски и респираторы необходимо только при контакте с людьми. "Надевать их на улице, к примеру время пути от дома до магазина, аптеки, не нужно", - рассказал президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов.

Респиратор должен плотно прилегать к лицу, иначе его эффективность уменьшается. Находясь в маске или респираторе в людном месте, не следует касаться его поверхности - на ней могут скапливаться бактерии. Если это произошло, то следует тщательно вымыть руки.

По степени защиты респираторы делятся на несколько классов. Самый высокий требуется медикам и тем, кто контактирует с заболевшими. К изделиям повышенного класса защиты относится полнолицевая маска. Именно такая была на президенте во время посещения больницы в Коммунарке. Стоимость многоразовой полнолицевой маски начинается от 2 тысяч рублей и плюс расходы на смену фильтров. Срок службы составляет два года. Раз в 1-2 месяца в такой маске требуется менять фильтры (около 800 рублей). Более простым вариантом является многоразовая полумаска с фильтрами. Остальные респираторы - одноразовые, они "работают" 10 часов. Срок службы обычной маски - два часа.