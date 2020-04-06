Экспресс-тест позволит с точностью до 94 процентов определить COVID-19

В России получил регистрацию инновационный экспресс-анализ, разработанный группой компаний "Медико-биологический союз.

Как сообщает Минпромторг, это первый отечественный экспресс-тест, который позволяет с точностью более 94% определить наличие коронавирусной инфекции в организме человека. Предподготовка и само исследование занимают 40 минут.

Исследование проводится с использованием петлевой изотермальной амплификации, что увеличивает вероятность выявления вирусной инфекции у пациентов. благодаря высокой чувствительности. По словам заведующего кафедрой клинической биохимии и лабораторной диагностики ВМА им. С.М. Кирова, главного лаборанта Министерства обороны Российской Федерации Андрея Иванова, в тесте "Изотерм SARS-CoV-2 РНК-скрин", в отличие от систем, основанных на принципе ПЦР (полимеразной цепной реакции) с обратной транскрипцией, использован метод петлевой изотермальной амплификации, который успешно применяется сейчас во многих странах мира. "Благодаря упрощенной процедуре подготовки образца и уменьшения количества этапов анализа, время выявления возбудителя составляет менее часа", - отметил ученый. Это позволит увеличить количество выполняемых исследований более чем в 3 раза.