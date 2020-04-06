В беседе с журналистами издания El Pais Скотт якобы заявил, что наиболее вероятными кандидатами являются Москва, Стамбул или Афины.
Однако спустя сутки пресс-служба Евролиги выступила с разъяснениями. В частности говорится, что в своем интервью господин Скотт лишь рассуждал о возможных вариантах окончания сезона. Один из вариантов, не приоритетный, - сыграть все оставшиеся матчи в одной стране или городе. При этом Москва не была названа. Российскую столицу упомянул испанский журналист, когда сам рассуждал о возможных вариантах городов.
Напомним, что сезон в Евролиге был приостановлен из-за коронавируса на стадии регулярного чемпионата. Руководство турнира неоднократно заявляло о своем желании довести сезон до конца.
В приоритете - доиграть шесть туров "регулярки", провести плей-офф и "Финал четырех".
При этом существует вариант, при котором майский "Финал четырех" в Кельне все же не состоится. В этом случае Евролига компенсирует средства болельщикам, которые приобрели билеты.
Ранее Международная федерация баскетбола (ФИБА), которая является организатором Лиги чемпионов (БЛЧ), приняла решение, что сезон-2019/20 будет завершен в формате "Финала восьми".
Турнир пройдет с 30 сентября по 4 октября 2020 года. Место проведения соревнования определится позже.
Сыграют понарошку
Баскетболист сборной России и "Локомотива-Кубани" Дмитрий Кулагин примет участие в первом туре чемпионата России по интерактивному баскетболу.
Первый в истории чемпионат России стартует уже девятого апреля. Как сообщают организаторы, в каждом из четырех туров регулярного первенства будут участвовать по 30 игроков, которые сыграют за 30 команд НБА.
В финале турнира 16 лучших команд по системе плей-офф определят первого чемпиона. Помимо Кулагина среди участников стартового тура будут неоднократный чемпион любительской Fantasy Cyberbasket League Георгий Минасян, входящий в топ-тройку кибербаскетболистов СНГ по итогам сезона-2019, чемпион любительского офлайн-турнира в Москве в рамках Ночной лиги 3х3 Дефэз Ондонда, чемпион любительского турнира "Кубок PRO-AM 5х5 2019" Дмитрий Ильин и другие известные игроки.
Матчи группового этапа первого тура будут начинаться каждые полчаса с 19.30 до 22.00 по московскому времени.
Всего в шести дивизионах будут сыграны 60 матчей. По восемь лучших команд из Восточной и Западной конференций выйдут в плей-офф, который состоится 11 апреля (первые встречи - в 12.00).
Трансляции матчей будут доступны в том числе на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).
Вошли в Зал
Как сообщают мировые информационные агентства, американские баскетболисты Коби Брайант, Тим Данкан и Кевин Гарнетт вошли в официальный список игроков, которые пополнят Зал славы имени Джеймса Нейсмита в 2020 году.
Отмечается, что Брайант будет введен в Зал славы посмертно.
Легендарный защитник клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" трагически погиб в январе этого года вместе с дочерью Джианной в результате крушения вертолета.
На счету Брайанта пять чемпионств НБА в составе "Лейкерс". Защитник занимает четвертое место в списке самых результативных игроков лиги. Также в составе сборной США он дважды побеждал на Олимпийских играх.
Помимо этого в баскетбольный Зал славы будут введены четырехкратная олимпийская чемпионка Тамика Кэтчингс, четыре тренера: Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс и Эдди Саттон, а также бывший генеральный секретарь Международной федерации баскетбола Патрик Бауманн, который скончался в 2018 году.
Сообщается, что церемония включения в Зал славы состоится 28-30 августа в Спрингфилде.