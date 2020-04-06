Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что руководство баскетбольной Евролиги в лице исполнительного директора Эдварда Скотта заявило о готовности провести оставшиеся матчи сезона в одном городе.

Лучшие клубы Европы, среди которых и ЦСКА, ждут решения Евролиги о продолжении сезона. Фото: Михаил Синицын/РГ

В беседе с журналистами издания El Pais Скотт якобы заявил, что наиболее вероятными кандидатами являются Москва, Стамбул или Афины.

Однако спустя сутки пресс-служба Евролиги выступила с разъяснениями. В частности говорится, что в своем интервью господин Скотт лишь рассуждал о возможных вариантах окончания сезона. Один из вариантов, не приоритетный, - сыграть все оставшиеся матчи в одной стране или городе. При этом Москва не была названа. Российскую столицу упомянул испанский журналист, когда сам рассуждал о возможных вариантах городов.

Напомним, что сезон в Евролиге был приостановлен из-за коронавируса на стадии регулярного чемпионата. Руководство турнира неоднократно заявляло о своем желании довести сезон до конца.

В приоритете - доиграть шесть туров "регулярки", провести плей-офф и "Финал четырех".

При этом существует вариант, при котором майский "Финал четырех" в Кельне все же не состоится. В этом случае Евролига компенсирует средства болельщикам, которые приобрели билеты.

Пока руководство Евролиги ищет варианты завершения сезона, в России стартует первый чемпионат по интерактивному баскетболу

Ранее Международная федерация баскетбола (ФИБА), которая является организатором Лиги чемпионов (БЛЧ), приняла решение, что сезон-2019/20 будет завершен в формате "Финала восьми".

Турнир пройдет с 30 сентября по 4 октября 2020 года. Место проведения соревнования определится позже.

Сыграют понарошку

Баскетболист сборной России и "Локомотива-Кубани" Дмитрий Кулагин примет участие в первом туре чемпионата России по интерактивному баскетболу.

Первый в истории чемпионат России стартует уже девятого апреля. Как сообщают организаторы, в каждом из четырех туров регулярного первенства будут участвовать по 30 игроков, которые сыграют за 30 команд НБА.

В финале турнира 16 лучших команд по системе плей-офф определят первого чемпиона. Помимо Кулагина среди участников стартового тура будут неоднократный чемпион любительской Fantasy Cyberbasket League Георгий Минасян, входящий в топ-тройку кибербаскетболистов СНГ по итогам сезона-2019, чемпион любительского офлайн-турнира в Москве в рамках Ночной лиги 3х3 Дефэз Ондонда, чемпион любительского турнира "Кубок PRO-AM 5х5 2019" Дмитрий Ильин и другие известные игроки.

Матчи группового этапа первого тура будут начинаться каждые полчаса с 19.30 до 22.00 по московскому времени.

Всего в шести дивизионах будут сыграны 60 матчей. По восемь лучших команд из Восточной и Западной конференций выйдут в плей-офф, который состоится 11 апреля (первые встречи - в 12.00).

Трансляции матчей будут доступны в том числе на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

Вошли в Зал

Как сообщают мировые информационные агентства, американские баскетболисты Коби Брайант, Тим Данкан и Кевин Гарнетт вошли в официальный список игроков, которые пополнят Зал славы имени Джеймса Нейсмита в 2020 году.

Отмечается, что Брайант будет введен в Зал славы посмертно.

Легендарный защитник клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" трагически погиб в январе этого года вместе с дочерью Джианной в результате крушения вертолета.

На счету Брайанта пять чемпионств НБА в составе "Лейкерс". Защитник занимает четвертое место в списке самых результативных игроков лиги. Также в составе сборной США он дважды побеждал на Олимпийских играх.

Помимо этого в баскетбольный Зал славы будут введены четырехкратная олимпийская чемпионка Тамика Кэтчингс, четыре тренера: Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс и Эдди Саттон, а также бывший генеральный секретарь Международной федерации баскетбола Патрик Бауманн, который скончался в 2018 году.

Сообщается, что церемония включения в Зал славы состоится 28-30 августа в Спрингфилде.