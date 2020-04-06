ФМБА разработало схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний

В России завершились доклинические исследования препарата "Даларгин", который применяется при отеке легких. Об этом сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.

При этом по поручению своего руководителя Вероники Скворцовой агентство разработало схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний. Их протекание сопровождается дыхательной недостаточностью.

Препарат "Даларгин" - это синтетический гексапептид. Он зарегистрирован в России как лекарственный препарат для медицинского применения и применяется в случаях, требующих подавления протеолиза, заживления трофических язв и защиты органов и тканей (легких, печени, поджелудочной железы). При комплексной интенсивной терапии "Даларгин" существенно снижал тяжесть респираторного дистресс-синдрома.

Как отмечают в агентстве, самое тяжелое проявление новой коронавирусной инфекции - это развитие пневмонии, осложнённой возникновением системной воспалительной реакции (так называемого "цитокинового шторма") и острого респираторного дистресс-синдрома (тотального альвеолита, интерстициального отёка легких). В научном Центре биомедицинских технологий ФМБА была создана модель фатального острого респираторного дистресс-синдрома на животных. Через 72 часа эксперимента 100% лабораторных животных погибали от развития тяжелого отека легких и альвеолита.

Но при введении "Даларгина" удалось снизить выброс провоспалительных цитокинов (профилактика "цитокинового шторма") в 3,9 раза. Также существенно повышалась выживаемость животных с острым респираторным дистресс-синдромом. При различных схемах введения препарата выживали от 70 до 100% животных.

Как сообщила Вероника Скворцова, доклинические исследования препарата завершены. Поэтому агентство начинает проведение клинических исследований "Даларгина" при тяжелых коронавирусных пневмониях, сопровождающихся дыхательной недостаточностью с риском развития острого респираторного дистресс-синдрома.

"Высокодостоверное влияние препарата, препятствующее развитию острого респираторного дистресс-синдрома в эксперименте и позволяющее выжить животным с интерстициальным отеком легких, дает надежду на его эффективность при самых тяжелых формах новой коронавирусной инфекции у людей", - считает Вероника Скворцова.