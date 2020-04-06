Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 94-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 17 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 марта 2020 года

Статья 1

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2003, N 27, ст. 2708; N 50, ст. 4848; 2005, N 30, ст. 3104; 2010, N 19, ст. 2289; N 41, ст. 5192; 2011, N 11, ст. 1495; N 50, ст. 7362; 2012, N 29, ст. 3986; 2017, N 31, ст. 4798) следующие изменения:

1) в статье 141:

а) абзац первый части первой после слов "участие в референдуме," дополнить словами "общероссийском голосовании,";

б) абзац первый части третьей после слов "участников референдума" дополнить словами ", участников общероссийского голосования";

2) в статье 142:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 142. Фальсификация избирательных документов, документов референдума, документов общероссийского голосования";

б) абзац первый части первой после слов "документов референдума," дополнить словами "документов общероссийского голосования,";

в) абзац первый части третьей после слов "бюллетеней для голосования на референдуме," дополнить словами "бюллетеней для общероссийского голосования,";

3) абзац первый статьи 1421 после слов "участниках референдума," дополнить словами "участниках общероссийского голосования,", после слов "участников референдума," дополнить словами "участников общероссийского голосования,", после слов "правом на участие в референдуме," дополнить словами "общероссийском голосовании,", после слов "участников референдума" дополнить словами ", участников общероссийского голосования", после слов "результатов выборов, референдума" дополнить словами ", общероссийского голосования";

4) в статье 1422:

а) наименование дополнить словами ", бюллетеня для общероссийского голосования";

б) абзац первый части первой после слов "бюллетеней для голосования на референдуме" дополнить словами ", бюллетеней для общероссийского голосования", после слов "участников референдума," дополнить словами "участников общероссийского голосования,";

в) абзац первый части второй после слов "бюллетеней для голосования на референдуме" дополнить словами ", бюллетеней для общероссийского голосования", после слов "участников референдума," дополнить словами "участников общероссийского голосования,".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин