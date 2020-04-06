Генпрокуратура потребовала разобраться с завышением цен на лимоны и чеснок

Генпрокуратура направила в ФАС поручение разобраться с завышением цен на лимоны, имбирь и чеснок.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, Генпрокуратурой организован постоянный мониторинг ситуации, связанной с завышением цен на продукты в условиях пандемии. Так, проанализировав многочисленные сообщения в интернете, прокуроры получили информацию о завышении торговыми сетями цен на продукты, которые способствуют укреплению иммунитета. Как пояснили в Генпрокуратуре, в частности речь шла о корне имбиря, чесноке и лимонах, цены на которые выросли в несколько раз.

Все это, по мнению надзорного ведомства, может повлечь нарушение прав потребителей и иные негативные социальные последствия.

В этой связи Генпрокуратура поручила ФАС России дать правовую оценку обоснованности увеличения цен. После этого при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования вплоть до привлечения виновных к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, подчеркнули в Генеральной прокуратуре.