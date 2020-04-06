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06.04.2020 17:27
Рубрика: Власть

Глава Минздрава РФ отверг версию искусственного создания коронавируса

Текст: Ольга Игнатова

Коронавирус COVID-19 имеет естественное происхождение. Об этом в эфире программы "Познер" на Первом канале заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. При этом он отметил, что есть ученые, которые считают, что вирус появился иначе, но все же большинство исследователей сходятся во мнении, что это естественный вирус, который адаптировался к условиям взаимодействия с человеком. В Минздраве России разделяют эту точку зрения.

Фото: Илья Изотов/РГ
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По словам Мурашко, вирус опасный. "Мы видим из снимков компьютерной томографии и рентгеновских снимков, как поражаются легкие. Это действительно серьезное заболевание", - отметил министр.

Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что вирус - искусственно смоделированный.

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