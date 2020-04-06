Глава UFC сообщил, что Нурмагомедов не выступит на турнире 18 апреля

Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 249, на котором он должен был встретиться с американцем Тони Фергюсоном.
Хабиб Нурмагомедов. Фото: Getty Images via AFP
Таким образом, главное событие года в UFC не состоится. А Нурмагомедов и Фергюсон не смогли провести поединок уже пятый раз подряд.
О том, что Нурмагомедов не выступит на турнире, место проведения которого не известно до сих пор, глава UFC написал в Twitter. Он ответил на сообщение, которое якобы оставил известный журналист Ариэль Хельвани, утверждавший, что Нурмагомедов все же прибудет в США на этот турнир.
"Неправда! Турнир состоится, но без Хабиба. Объявлю список боев завтра", - сообщил Уайт.
Турнир UFC 249 должен был пройти в Бруклине 18 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса власти Нью-Йорка отменили все массовые мероприятия.