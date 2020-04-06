Главврача Шотландии уволили из-за нарушения режима самоизоляции

Главный врач Шотландии Кэтрин Кэлдервуд уволилась после скандала, связанного с коронавирусом.

Как сообщает РИА Новости, Кэлдервуд рекомендовала гражданам оставаться дома, однако сама на выходных поехала отдыхать на восточное побережье страны.

Действия чиновницы смогли отследить журналисты газеты The Scottish Sun. Они написали об этом, предоставив доказательства - фотографии, на которых запечатлена Кэтрин. Выяснилось, что женщина нарушила режим самоизоляции дважды.

"У нас с первым министром состоялся разговор. С тяжелым сердцем я ухожу в отставку", - заявила Кэлдервуд, публично извинившись за свои действия.